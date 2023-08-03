Почему дорожает горючее на украинских АЗС. Объяснение эксперта
Директор НТЦ "ПСИХЕЯ" Сергей Сапегин отметил, что потребитель не может прогнозировать свои расходы на топливо
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Немножко подорожали нефтепродукты на европейских рынках. Котировки выросли и прибавили 3 грн на дизельное топливо и 50 коп. на бензин А-95. Мировые рынки обеспокоены, но рост не слишком велик. Нефть остановилась на уровне $83-85 за баррель. Котировки по бензину почти не выросли, только по дизельному горючему. Сейчас период сбора урожая. Украина является мощным потребителем в связи с военными действиями. Поэтому понятно почему котировки выросли на дизельное топливо", - отметил Сапегин.
По его словам, стоимость топлива на украинском рынке зависит от внутренних факторов.
"Если посмотреть на мировые рынки, то идет игра на повышение цен со стороны ОПЕК, но они не очень удачные. Поскольку страны, декларируя сокращение добычи, сами думают, как ее увеличить. Связь между ценой на нефть и нефтепродукты на АЗС неоднозначна, потому что украинский рынок больше зависит от факторов внутренних, чем внешних. Даже если цена на нефть дойдет до отметки $90 за баррель - это не значит, что у нас должны расти цены.Нефть от добычи до АЗС проходит долгий путь. Беспокоит, что потребитель не может прогнозировать свои расходы на горючее", - подчеркнул Сапегин.
- По состоянию на 3 августа средняя цена бензина А-95 в Украине составила 49,85 грн/л.
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