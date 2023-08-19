Сто рублей за доллар действительно не сигнализируют ни о чем.

Увидел снова адептов быстрого падения РФ. С первого дня говорю, что наша война это марафон, а не "сто рублей и пошли на пиво".

Действительно, рубль падает так, как ни падал никогда с начала полномасштабки. На это есть ряд причин.

В РФ несколько напугали с собственными правилами покупки валюты, что разразилось ростом курса. Так называемое "бюджетное правило". Фактически его упразднили. Урок усвоен.

У РФ оживился импорт (бытовой, в том числе), и теперь курс отползает туда, где будет возможность импорт стабилизировать повышением курса. То есть, это не паника – это работа механизма. Который, к сожалению, работает.

В целом рынок именно доллара в РФ стал очень тонким и не является маркером. И бивалютная корзина тоже, потому что там доллар+евро. А поскольку новую экономику они еще выстраивают, юань и рупия не свободно конвертированы, вам там никто (и даже более темная Эльвира Королева Финансовой Тьмы) не скажет, что теперь маркер. Именно поэтому с бюджетным правилом они и обос*ались, потому что теперь них*я не понял бы и сам Атрейдес Муад-Диб.

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Да, и плюс серый экспорт сырья. Часть валюты зависает за пределами РФ и это, к сожалению, проблема, потому что валюта идет на закупку комплектухи для ВПК, станков, материалов и т.д. Уже не как российская валюта, и х*р ты ее поймаешь. Ну, и кто-то там откладывает на черный день, разумеется, и тратит на виллы, кокаин и мальчиков с девушками, на погудеть. То есть, они эту валюту тратят, конечно, но без попадания в экономику и бюджет РФ. Это не совсем тот формат, к которому в российском правительстве привыкли, мы видим последствия, но они это сбалансируют. Скорее всего.

Падение курса рубля позволит правительству РФ вывести показатели бюджета поближе к плановым. Ну, плюс секвестр социалки.

Фактически стабилизация экономики и восстановление управляемости произойдет на средства россиян. Которые станут беднее, сначала на курсовую разницу по импорту, а затем реальную инфляцию, которая все это догонит. Здесь бы поаплодировать, потому что скоро на среднюю российскую з/п и пенсию можно будет купить только пачку сухариков и снова Балтику 9, но нет.

Нам на все это так же пох*й. По двум причинам.

1. Собственными гражданами российское правительство может хоть из пушек стрелять или забрасывать их на наши укрепы, как коров в Стронгхолде. Ни к каким бунтам это не приведет еще долго. То есть, для внешнего зрителя власти РФ просто разменивают теоретическую стабильность системы на практическое решение тактических вопросов. Это можете вызвать оборот завтра, может, через десять лет. Но, вероятно, не завтра. Года два-три, к моменту когда шринкфляция и упадок к чему-то приведут. А может, двадцать-тридцать. Вернее вам никто не скажет.

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2. Обнищание российского населения (Юлия Владимировна — сойди к сердцу моему) на текущем этапе выгодно правительству РФ и Путину. "Васяны" пачками идут на заводы ВПК — там норм з\п, бронь от мобы и над графиком задумываться не удается. Есть заводы с круглосуточной трехсменкой. И там штат закрыт на 85%. Потому что больше бабок нигде найдешь. Я думал, что после совка уже сделать в РФ не удастся. Удалось. Работает это, все надо признать не так, чтобы как Локхид Мартин. Где-то так, как Оборонпром времен Гусева, но бабок в двадцать раз больше. Но работает. К несчастью.

Те, кто не может на заводе крутить педали, подаются в ВС РФ.

С точки зрения Путина все идеально.

"Растет процент жиров в ружейном масле", хамы набиваются в армию, население за*банное выживанием и не способно на бунты. Хотя бы на текущем этапе в разрезе двух трех кварталов – для них все выглядит здорово. Теперь они смотрят на нас. На ЕС. На выборы в США.

У наших врагов нет причин кончать войну.

С их точки зрения "все отличное", а мнение "ваньки-взводного", а тем более "кольки-лигана" никого в РФ не волнует со времен Ивана Первого Калиты.

Это ху*ня надолго.

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Это здесь не для того, чтобы вы опустили руки, а я такой Ванга.

Я о другом.

Экономьте силы, включая психические. Они вам еще пригодятся.

В сторону с*ачи. Не делайте себе нервы, если оно не приближает нашу победу. Лучше поплакать на похоронах (в том смысле, что не сдерживайте себя, я давно не сдерживаю, а так в общем всем было бы лучше без похорон), чем рыгать на "васяна", которого ты видишь только в интернете. Тем более, может быть, тот "васян" тоже из похорон. По этому так поплавлен.

У нас впереди не самая простая зима. Бюджет на ИПСО у россиян поехал астрономический, вебмастера русские "на гражданку" пойдут в портянках от Армани.

Берегите себя. Вы нужны стране и друг другу.

У нас впереди длинный путь.

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Об авторе. Антон Швец, украинский блоггер, телеведущий, публицист и политический деятель

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