Почему для российских военных преступников требуется спецтрибунал
Важная новость. В Конгрессе США поддержали резолюцию о спецтрибунале РФ за агрессию против Украины
Да, нужен именно спецтрибунал, а не никакие "гибридные" механизмы правосудия. Почему это так важно?
Международный уголовный суд уже выписал ордер на арест главы российского государства. И это важно, но надо понимать, что действовать этот суд может только в пределах своих уставных документов и конкретных людей, подозреваемых в конкретных военных преступлениях. К примеру, похищение украинских детей стало первым преступлением, в отношении которого выдали ордер против российского руководства, лишь потому, что именно это руководство призналось перед камерами в преступных действиях, еще и подтвердило это документально на уровне президентских указов.
Но вторжение России — не просто что-то, в чем были определенные военные преступления. Это все – большое преступление с самого начала. И преступления начались не 24 февраля 2022 года, а гораздо раньше. Когда российское руководство решило начать агрессивную войну против соседнего государства.
Вторжение России – это не просто нечто, в чем были определенные военные преступления. Это все – большое преступление с самого начала. И преступления начались не 24 февраля 2022 года, а гораздо раньше. Когда российское руководство решило начать агрессивную войну против соседнего государства
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Преступным было все. "Основания" для начала войны, ее необъявленный статус, методы ее ведения, захват территорий и многое другое.
Вели и ведут это все преступные организации – "росгвардия", "армия РФ" и "ФСБ" (и многие другие). Преступники-пропагандисты освящают все через СМИ. И все это на основании преступной идеологии – "рашизма", человеконенавистнического, ксенофобского, агрессивного империализма.
Все это должно быть осуждено. А не только один военный преступник, или даже несколько десятков его приспешников. В конце концов должна быть осуждена сама Россия, породившая все эти ужасы.
Поэтому все это гораздо шире, чем просто отдельные военные преступления. Это все — одно большое преступление против человечества, и оно должно быть четко определено и осуждено.
Об авторе. Петр Олещук, политолог
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