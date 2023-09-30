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"Почему дети донатят, а власть ремонтирует?" У мэрий Киева и Одессы снова собрались против тендеров на "брусчатку"

30 сентября, 2023 суббота
15:35
Экономика

Под зданиями городских администраций Киева и Одессы в субботу, 30 сентября, снова собрались протестующие с требованиями к власти заложить в бюджет средства на нужды армии и отложить тендеры на "брусчатку"

Об акции протеста в Одессе сообщают местные издания ВСЕ и Думская.

Отмечается, что на Думской площади собралось около 400 одесситов, среди которых родные и близкие бойцов, погибших на фронте. Они требуют отказаться от первоочередных расходов из городского бюджета, в частности, скандальной реконструкции здания Киевского райсуда, в пользу ВСУ.

Большинство протестующих вышли с самодельными плакатами, на которых содержатся призывы: "Деньги ВСУ", "Ремонты после победы", "Уже даже пса вкурило", "Довольно врать, деньги людей для ВСУ!".

Указано, что митингующие не отреагировали.

О митингах в Киеве информирует hromadske.

Под Киевсоветом собралось около 200 человек. Они скандировали "Деньги на ВСУ" и "Позор". На плакатах киевлян отмечено: "Нам не по барабану", "Ремонт дорог победу не приближает. Деньги на ВСУ!", "Больше дронов ВСУ" и т.д.

В этот раз представители горсовета к протестующим не вышли.

Как рассказал военный и активист Олег Симороз, он пришел на акцию, поскольку город не помогает военнослужащим: авто и дроны закупаются за средства волонтеров.

"Дам вам цифры. 8 миллиардов гривен военнослужащие ВСУ положили в бюджет. Это те военнослужащие, которые платят налоги в городе Киеве. А на помощь ВСУ город не выделил даже миллиарда. Где остальные средства, спросите вы?! На Оболонской набережной, на искусственных островах , на обновлениях своих автопарков, на стройках развязок, перекладках брусчатки", - считает Симороз.

По мнению волонтера Юлии Черешни "из городского бюджета настолько мало уходит помощи армии, что уже нет сил".

"Все волонтеры, объединившись, не покрывают и 10% потребностей. Они очень велики. Мы просто захлебываемся в запросах. Поэтому и мы, и военные очень возмущены. Они не понимают эту брусчатку, эти развязки", - добавила она.

Что известно о протестах против чрезмерных расходов на "брусчатку"

16 сентября 2023 года под зданиями городских администраций Киева и Одессы собрались протестующие с требованиями к власти заложить в бюджет средства на нужды армии, а не на "новейшую брусчатку и лучшие клумбы".

Киевские организаторы привязали митинг к голосованию Киевсовета за бюджет на 2024 год, которое планируется провести в октябре.

Более 100 активных митингующих вышли к зданию с плакатами с призывами, например, "Турникеты и дроны, а не стадионы", "Плачу налоги на победу, а не брусчатку", "Ремонт подождет", "Нет мочи терпеть эту коррупцию". Участники акции протеста восклицали: "Деньги на ВСУ!"

В тот же день аналогичный митинг прошел под зданием городской администрации в Одессе. Для участия в митинге собралось около тысячи горожан: они пели гимн Украины, скандировали "Все для победы", "Деньги на ВСУ - жизнь военных" и "Общественный контроль бюджетных расходов", а также, опустившись на колени, почтили память погибших на фронте защитников Украины минутой молчания.

Участники акций обещают, что не прекратят их, пока власти не пересмотрят свою позицию. Пока миллионные тендеры на ненужные во время войны вещи продолжают объявлять, а все необходимое для защитников закупают волонтеры, родственники военных и все неравнодушные, которые донатят иногда последние деньги на победу Украины, считают одесситы.

На следующей неделе аналогичный митинг повторился в Киеве уже во второй раз, в Одессе - в третий раз. Под зданиями городских администраций собрались протестующие с требованиями к власти заложить в бюджет средства на нужды армии. Но только в столице депутаты отреагировали на митинг.

24 сентября подобный митинг прошел и в Запорожье. 200 человек с флагами и плакатами прошли по центральному проспекту города. Главное требование – перераспределение бюджетных средств на нужды армии.

По словам главы оргкомитета митинга Богдана Загорулько, участники мероприятия предлагают местным властям подписать меморандум о сотрудничестве. Его положения очень просты: предоставить отчеты об израсходованных бюджетных средствах на ВСУ с 24 февраля 2022 года, перенаправить средства из депутатских фондов на закупку 200 дронов бригадам на Запорожском направлении. На следующий год заложить не менее 10% на нужды военных. Отменить тендеры, касающиеся благоустройства города.

Также горожане выступают против проекта Закона #10037, который отнимает местный бюджет на обороноспособность и централизует их в Киеве.

Общество
Одесса
военные силы Украины
государственный бюджет
новости Киева
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