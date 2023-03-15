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OPINION

Почему Дели согласился на нефтяной потолок цен

Юрий Богданов
15 мартa, 2023 среда
10:06
Мнение

Индия после дискуссий с США и странами G7 решила придерживаться потолка цен на российскую нефть в 60 долларов

Это очень вероятно и логично. Так что давайте я немного (очень коротко) объясню об Индии и нефти.

Индия вынуждена и вполне логично действует в формате абсолютного циничного прагматизма. Ведь обеспечивать развитие и стабильность страны такого масштаба – это эксклюзивный вызов. Поэтому если страна зависима от энергоресурсов (4-5 экономика мира с населением 1,4 миллиарда человек и кучей внутренних вызовов и проблем) она будет их брать там, где можно дешевле. Потому что это повысит эффективность ее экономики в целом. Россия очень уязвима сейчас. Из-за этого Индия нефть там и покупает.

Если страна зависима от энергоресурсов (4-5 экономика мира с населением 1,4 миллиарда человек и кучей внутренних вызовов и проблем) она будет их брать там, где можно дешевле. Потому что это повысит эффективность ее экономики в целом. Россия очень уязвима сейчас. Из-за этого Индия нефть там и покупает

В условиях, когда продавцу продать нужно больше, чем покупателю купить (ибо Индия может купить и в других местах, им гораздо ближе Ближний Восток и Африка), именно покупатель диктует условия. Но ведь россияне не очень умны, как мы уже видим. После того как они сумели выкупить или зафрахтовать танкеры в сомнительных или гибридных юрисдикциях, РФ начала понемногу пытаться отказываться от тех дисконтов, которые установили в прошлом году. И которые были очень выгодны Индии.

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Поэтому, если россияне думают, что могут начать продавать дороже, Индия делает логичный шаг — дает пас своему ключевому стратегическому партнеру в регионе. А это Соединенные Штаты.

Если россияне думают, что могут начать продавать подороже, Индия делает логичный шаг — дает пас своему ключевому стратегическому партнеру в регионе. А это Соединенные Штаты

США и Индия сотрудничают в экономических вопросах и безопасности в двух осторожных, но довольно действенных форматах — группе I2U2 (Индия, Израиль, США, ОАЭ) и Четырехстороннем диалоге по вопросам безопасности (Австралия, Индия, Япония, США). Потому что главные противники и риски у региона у них совпадают. Это Китай, у которого с Индией территориальные споры и понятное соперничество в регионе. И Иран, который ведет себя не очень адекватно и является угрозой для индийской безопасности уже не меньше, чем Пакистан, который имеет много внутренних проблем.

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И потому, если Россия не готова балансировать и играть по правилам Индии, россиян заставят продавать свою нефть на условиях Индии. Нет, конечно, Индия не будет открыто поддерживать Украину. Как минимум пока. Но все возможные дивиденды вытеснятся из ситуации. Потому что. Ибо может.

Это не последний чем в псину.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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