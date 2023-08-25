Мы все ухватились в то, что это именно россияне, но если посмотреть на эту историю немного шире, то вообще мы склонны доверять иностранцам больше, чем самим себе. Классический пример последнего года – Институт изучения войны, который в 8 случаях из 10 (в политических вопросах происходящего в России) несет просто банальную чушь. Но каждый день мы пережевываем эту жвачку во всех наших эфирах. В то же время наших аналитиков, которые быстрее иностранцев и, что не менее важно, качественнее иностранцев анализируют ситуацию на фронте и в России, мы просим проанализировать ерунду, которую написал этот Институт.

Снова можем вспомнить Шевченко "Немец скажет: "Вы моголы…", но все это констатация, а не причина. Мне кажется, что поворотной точкой нынешнего подхалимажа к иностранной точке зрения стала Оранжевая революция. Мало кто сейчас задумывается над тем, что именно тогда, в момент пика нашего демократического сопротивления мы сами заложили страшную мину.

И мина эта называется неумением разрешить внутренний конфликт самим между собой. Тогда мы все радовались, что Солана с Квасневским разрулили все, но на самом деле мы в тот момент сделали страшный шаг к тому, чтобы потом все мельчайшие конфликты разрешать через апелляцию к внешним силам.

Читайте также: Почему в соцсетях продолжаются ожесточенные ссоры

Когда фейгины перестанут быть главными глашатаями нашего информпространства? Только тогда, когда мы начнем решать внутренние проблемы сами, не привлекая в арбитры послов или премьеров других государств. Я еще раз подчеркиваю: наши внутренние конфликты, и здесь речь не идет о войне.

Субъектность начинается с того, умеешь ли ты внутри страны выйти на компромисс, который станет выгодным для государства. Но куда проще сразу же начать говорить, что все вокруг идиоты, вместо того чтобы попытаться выйти на компромисс и стать наконец субъектом.

Почему 24.02.22 мы стали субъектом? Ибо мы вышли на консенсус внутри и единственным фронтом сказали всем нашим союзникам: воевать лучше, чем сдаться, хотя они требовали тогда сдаться. То же нужно делать и в других случаях. Как показало 24.02 – это не так и сложно.

Источник

Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.