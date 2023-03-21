До напряженного марафона с участием выдвиженцев обеих партий еще далеко, но те, кто уже настроился на участие в партийных праймериз, начали подавать первые признаки активности.

Конечно, самый медийный, самый скандальный и главное — самый управляемый из возможных республиканских кандидатов — предшественник действующего президента Байдена Трамп здесь на "высоте". Недавно он заявил, что власть готовит над ним расправу и созывает сегодня сторонников, чтобы те защитили его…

Я не знаю, удастся ли Трампу собрать многочисленную публику, так как он это сделал 6 января 2021 года, потерпев поражение под своего демократического визави. Тогда в Вашингтоне дошло до штурма Капитолия, и фото люмпена-ковбоя в президентском кабинете, а также фотография экзотически украшенного рогами фаната-трамписта в зале Конгресса, облетели весь мир. Во время беспорядков погибли пять человек.

Фактически это было самое громкое покушение на американскую демократию, спровоцированное не какими-то маргиналами, а непосредственно кандидатом-неудачником, который никак не соглашался убираться из Белого дома.

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Фактически это было самое громкое покушение на американскую демократию, спровоцированное не какими-то маргиналами, а непосредственно кандидатом-неудачником, который никак не соглашался убираться из Белого дома

Шлейф уголовных дел в тот знаковый день тянется до сих пор. Собственно, у Дональда Трампа есть основания говорить о его юридическом преследовании. Ибо среди уголовных дел, в которых фигурирует фамилия бывшего президента, есть и подстрекательство к мятежу с применением насилия. Кроме того, Трамп будет отвечать за препятствование официальной работе Конгресса, сговор в целях мошенничества в отношении федерального правительства, сговор для предоставления ложных показаний. Причем замечу, что впервые в истории Америки, уголовное преследование экс-президента инициировал двухпартийный Конгресс США после почти полуторагодичного расследования.

Нынешние выборы для Трампа очень проблематичны, учитывая несколько причин. Конечно, неизвестно, чем завершатся судебные заседания по рассмотрению упомянутого "криминала" против республиканца. Кроме этого, на партийном горизонте появились другие звезды, в частности губернатор Флориды Рон Десантис. До поры до времени он придерживался негласного двухпартийного соглашения по поддержке Украины в войне с Россией. Но, и это было открытием для его партайгеносе, недавно выступил с резкой критикой "безлимитного чека" для Киева, который, по его мнению, открыла администрация Байдена. Республиканцы также были увлечены сходством риторики Десантиса и, скажем так, "позднего Трампа". Критикуя "неофита", сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм заявил: "Сказать, что это (помощь Украине. – Авт.) не имеет значения, значит сказать, что военные преступления не имеют значения".

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Нынешние выборы для Трампа очень проблематичны, учитывая несколько причин. Конечно, неизвестно, чем завершатся судебные заседания по рассмотрению упомянутого "криминала" против республиканца. Кроме этого, на партийном виду появились другие звезды, в частности губернатор Флориды Рон Десантис

Дословно же Рон Десантис говорит действительно как Трамп. По его мнению, российско-украинская война не содержит глобального измерения и является "территориальным спором", и что защита Украины от московского вторжения не входит в круг "национальных интересов" США. Он, правда, еще не дает собственных рецептов решения проблемы, как это делает мистер Дональд, однако логика его высказываний именно такова.

Буквально в конце февраля Трамп заявил американскому избирателю, что когда он вернется в Белый дом, он прекратит войну в Украине за сутки. "Я позвоню Путину и Зеленскому. Я скажу им, что нужно встретиться и гарантирую, что смогу решить этот вопрос".

Не знаю, как с Зеленским, а вот с Путиным у Трампа, наверное, прямая связь. Перед проигрышными для республиканца выборами западные СМИ (и украинские тоже) не раз намекали на "папочку" с компроматом на республиканского лидера, которую, мол, российские спецслужбы начали собирать еще во времена активной бизнес-деятельности "Tricky" чи "дамского угодника" в Москве. Трамп, к удивлению часто, одобрял автократический режим Путина и его агрессию против Украины. Он считает, что Россия аннексировала Крым вполне законно и такого же мнения о захвате части украинского Донбасса. Известно также, что бывший американский лидер категорически против поставок оружия в Украину, которые, пугает Трамп, могут завершиться тем, что Вашингтон подарит Киеву... ядерную бомбу.

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На Трампа играет время, — американцы считают собственные деньги, в том числе и те, которые тратятся действующей администрацией Байдена на помощь Украине. В конце концов, насколько оправданы его президентские амбиции, покажет и нынешняя попытка устроить в Вашингтоне собрание трампистов

Понятно, что это лишь позерство и "быкование" рафинированного популиста, которым двигают жажда реванша и власти. А еще – попытки перекричать конкурентов из собственной же партии, которая вряд ли вторично спровоцирует республиканский электорат станцевать на старых граблях. Но на Трампа играет время, — американцы считают собственные деньги, в том числе и тратящиеся действующей администрацией Байдена на помощь Украине. В конце концов, насколько оправданы его президентские амбиции, покажет и нынешняя попытка устроить в Вашингтоне собрание трампистов.

… И еще одно. Когда избирательная гонка в США достигнет критической точки, Банковая должна была бы удержаться от "вмешательства" в этот процесс. То есть по возможности воздерживаться от методов, которые имели место во время поединка Байдена с Трампом 2020 года. Украинские власти должны ценить то, что делает нынешняя администрация, и ровно всеми силами поддерживать двухпартийную солидарность в Вашингтоне в нашей войне против России.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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