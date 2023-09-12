Прочитал новость, что заместитель министра, теперь уже Рустема Умерова, значит, сообщила о договоренности со Швецией относительно совместного производства 1000 единиц БМП CV-90.

Честно, я надеялся, что Рустем Умеров отправит зама по всем вопросам Резникова Анну Маляр, после отставки Резникова, вслед за ним.

По моему мнению, Маляр не может быть на своем посту при новом министре Умерове, который должен своей работой фактически "отбелить" негативный имидж министерства обороны.

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И к негативному имиджу миниобороны приложила свою руку и Анна Маляр, точнее не руку, а язык, говоривший все подряд и обо всем и очень часто это было неправдой. На ложные заявления Анны Маляр даже вынуждены были реагировать и высказываться наши защитники, непосредственно находящиеся на нуле.

Человек, выступающий от имени минобороны Украины, должен пользоваться безоговорочным авторитетом среди военных и вызывать доверие граждан.

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Скажу коротко, если Рустем Умеров не уволит Анну Маляр, других заместителей, а также командующую Медицинскими Силами ВСУ генерал-майора Остащенко Татьяну, то у него нет карт-бланша от президента.

И тогда нет смысла ждать каких-либо положительных изменений в работе министерства обороны, ведь именно они и являются причиной недоверия, коррупционных скандалов и критики работы министерства обороны.

Хотя возможно нового министра обороны и устраивает Анна Маляр и то, как она коммуникирует с обществом, но тогда изменений в коммуникации Минобороны, о которых говорил президент Владимир Зеленский, когда принял решение уволить Резникова, точно не будет и Маляр станет копией глашатая рашистского. минобороны Конашенкова.

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Об авторе. Виталий Бала, политтехнолог, политический консультант, директор Агентства моделирования ситуаций

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