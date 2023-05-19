Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт "Почему бы нам просто не подраться этим летом": Фьюри сделал конкретное предложение Усику

"Почему бы нам просто не подраться этим летом": Фьюри сделал конкретное предложение Усику

19 мая, 2023 пятница
18:53
Спорт

Британец Тайсон Фьюри предложил украинцу Александру Усику провести этим летом бой на "Уэмбли"

Об этом Фьюри сказал в инстаграме.

"Я устал от всех этих "он сказал, она сказала". Почему бы нам просто не сделать это? Почему бы нам просто не подраться этим летом, мне и тебе, на "Уэмбли"? За процент, о котором уже договорились. Так вот тебе мое предложение - бой на "Уэмбли" летом, ты и я", - сказал Фьюри.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Следующий поединок украинец должен провести летом против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа из Великобритании.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Видео
Бокс
Тайсон Фьюри
Читайте также:
Сергій Лавров та Сергій Алейник (ліворуч)
17 мая, 2023 среда
Лавров и глава МИД Беларуси обнародовали совместное заявление по поводу международного статуса Украины
Євген Пригожин
18 мая, 2023 четверг
Пригожин утверждает, что подразделения минобороны РФ отошли от позиций на севере Бахмута на 570 метров
Ростислав Павленко
Автор Ростислав Павленко
18 мая, 2023 четверг
Ученых, разработавших "Кинжал", в России посадили за госизмену
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.11
    Покупка 37.11
    Продажа 37.65
  • EUR
    Покупка 40.09
    Продажа 40.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
19 мая
20:32
F-16
США и союзники планируют дать Украине истребители F-16, - NBC
20:05
OPINION
Морозильник для Украины
19:17
Обновлено
РФ увеличила присутствие в Бахмуте на несколько тысяч человек, - Маляр
19:12
Засыпали переправу: оккупанты соединили остров Джарылгач с материком и обустроили на нем военный полигон
19:11
Россияне обстреляли местность вблизи ЗАЭС, - МАГАТЭ
19:00
Обзор
Победные новости 450-го дня войны: многотысячные потери оккупантов под Бахмутом и поддержка Украины G7
19:00
Обзор
Ломаченко популяризирует Украину, рекорд Магучих и новые команды в УПЛ: Обзор событий украинского спорта за 13-19 мая
18:55
Обновлено
УПЛ: "Шахтер" победил "Верес","Днепр-1" переиграл "Колос", а "Ворскла" лучше "Кривбасса". Расписание 27-го тура
18:39
На Харківщині створили ексклюзивну машину для розмінування
В Харьковской области предприниматели, волонтеры и спасатели создали эксклюзивную машину для разминирования
18:37
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Байден на саммите G7 поддержал обучение украинских военных на F-16, - CNN
18:23
Эксклюзив
Жеваго утверждает, что не давал взяток судьям ВС: официальное письмо в НАБУ и САП
18:20
В Сумской области в результате атаки российских дронов погибли трое работников облэнерго
18:19
"Динамо" впервые за 9 лет не сыграет в Лиге чемпионов
18:08
OPINION
Памяти гетмана Павла Скоропадского
18:03
Собираем миллион для ВСУ – приближаем победу вместе!
17:59
Обзор
Новый "Форсаж Х" или старые "Девственницы-самоубийцы": что посмотреть в выходные
17:57
На южном фронте ВСУ уничтожили 6 российских САУ "Гвоздика" и склад с боеприпасами
17:50
Алексей Резников
Россияне за сутки тратят 25-30 тысяч снарядов разного калибра, - Резников
17:38
НАБУ
НАБУ объявило нардепу от СН Ольге Саладухе подозрение в недостоверном декларировании
17:37
Усик проигнорирует и не приедет на бой Ломаченко - Хейни
17:26
НБУ выпустил монету, посвященную Силам поддержки ВСУ
17:25
В Польше нашли боеголовку российской ракеты, пролежавшей там 6 месяцев
17:19
Обновлено
Россия объявила в розыск гаагского прокурора Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина
17:15
Эксклюзив
Усиление ВМС Украины – единственная гарантия работы зернового соглашения, - нардеп Клименко
17:15
США ужесточили санкции против РФ: добавили в черный список 71 компанию
17:13
В Крыму оккупанты предлагают штрафовать за информацию о расположении военных объектов
17:04
Обновлено
Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств и встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом
17:03
Кабмин
Кабмин одобрил привлечение гранта от МБРР на $1,2 млрд: деньги направят на зарплаты и соцпомощь
17:03
Эксклюзив
Задача Китая - заморозка конфликта и сохранение режима Путина, - нардеп Гончаренко
17:01
Анонс
На одном из выездов нас встречали истребители: о поездках на восток и гуманитарная помощь гражданским
16:59
В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали 600 человек
16:54
Авиакомпания "Новой почты" совершила свой первый рейс из Латвии в Польшу
16:50
Россияне под Бахмутом потеряли до 70 тыс. убитыми и ранеными, - Резников
16:50
Россия перемещает вертолеты из Бердянска в Мариуполь, - Андрющенко
16:48
В Берлине разъяренные водители избили климатических активистов, блокировавших дороги
16:42
В Каннах на кинофестивале презентовали фильм MURALS о временной оккупации Киевщины
16:33
В Белгороде БПЛА врезался в многоквартирный дом
16:27
Вагнеровцу и боевику группировки "Шторм" вынесен приговор за атаку Бахмута
16:22
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:19
Greenpeace
Greenpeace признали в России "нежелательной организацией"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV