"Почему бы нам просто не подраться этим летом": Фьюри сделал конкретное предложение Усику
Британец Тайсон Фьюри предложил украинцу Александру Усику провести этим летом бой на "Уэмбли"
Об этом Фьюри сказал в инстаграме.
"Я устал от всех этих "он сказал, она сказала". Почему бы нам просто не сделать это? Почему бы нам просто не подраться этим летом, мне и тебе, на "Уэмбли"? За процент, о котором уже договорились. Так вот тебе мое предложение - бой на "Уэмбли" летом, ты и я", - сказал Фьюри.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Следующий поединок украинец должен провести летом против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа из Великобритании.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 14 мая Александр Усик заявил, что Тайсон Фьюри сознательно сорвал переговоры о поединке, поскольку не собирался боксировать с украинцем весной 2023 года.
- 17 мая стало известно, что WBA готова назначить Деонтея Уайлдера следующим соперником Александра Усика, если Даниэль Дюбуа не обретет форму после травмы.
- Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира.
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