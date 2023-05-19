Об этом Фьюри сказал в инстаграме.

"Я устал от всех этих "он сказал, она сказала". Почему бы нам просто не сделать это? Почему бы нам просто не подраться этим летом, мне и тебе, на "Уэмбли"? За процент, о котором уже договорились. Так вот тебе мое предложение - бой на "Уэмбли" летом, ты и я", - сказал Фьюри.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Следующий поединок украинец должен провести летом против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа из Великобритании.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).