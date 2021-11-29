"Почему бы и нет", - Агент Ярмоленко заинтриговал фанатов информацией о трансфере украинца в новую команду Шевченко

Об этом Шаблий сообщил в программе Yellow, выходящей на телеканале "Футбол 1/2/3".



Вадим Шаблий отметил, что информация об интересе "Дженоа" к Ярмоленко - это слухи, но вариант с чемпионатом Италии для украинца вполне реален.



"Пока это слухи, никто не связывался ни с клубом, ни с нами. В чемпионате Италии Андрей 3-4 года сможет держать свой уровень, с Шевченко он давно знаком, знает его требования. Почему бы и нет? Конечно, им интересуются много клубов. Со стороны "Вест Хэма" ничего нет, у него контракт до лета. Мы ждем развития событий, интереса к нему много", - сказал агент Ярмоленко Вадим Шаблий.



В этом сезоне на счету Андрея Ярмоленко всего 467 минут игры за основной состав "Вест Хэма" во всех турнирах. 32-летний украинец забил один гол и отдал один ассист.



Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" действует до конца этого сезона.

Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".

28 ноября в 14-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа", которую тренирует Андрей Шевченко, сыграла вничью против "Удинезе".

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