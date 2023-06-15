День национального единства в Венгрии 4 июня – вызвал много отзывов в венгерской печати. Так молодой публицист Матиас Кохан в своей статье "Mindig jöhetnek újabb Trianonok – a ma elképzelhető legnagyobbat úgy hívják, hogy huxit" ("Всегда может быть больше Трианонов – самый большой из них, который можно себе представить сегодня, называется хуксит") с огромной болью отмечает: "Мы празднуем и тоскуем, как только умеем. Я не знаю, чтобы еще у какого-либо другого народа, кроме нас, был такой горький праздник".

Автор статьи просто разрывает от того, что венгры не нашли любви от народов, территории которых захватили во время поисков "новой родины" на их землях. Он пишет: "Мы хорошо делаем, что празднуем и скучаем, потому что год за годом страна получает оплеуху по лицу от холодного, тяжелого от грязи жестокости существования венгерского государства. Когда мы переехали сюда из-за Урала – то ли с юга, то ли с севера в его пределах, как вам заблагорассудится – в Карпатский бассейн, мы взяли на плечи тысячелетия изоляции. Каждый из живущих вокруг нас народов больше родствен с кем-то другим, чем с нами: у них общий язык, сознание или судьба. Кроме полей Кунсага и виноградников Токая, номера наших домов связаны с тем фактом, что мы не имеем и не можем иметь природного союзника".

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Вы оказались одни в чужом доме, отсюда и тоскливое чувство одиночества. Нет у вас ничего общего с европейскими народами, среди которых вы живете. Ваши ближайшие родственники – это современные ханты и манси в Предуралье. Не оттуда ли у вашего лидера Виктора Орбана и его команды такая большая любовь к Путину и России? Может быть, что это у вас просто на генетическом уровне заложено тянуться к своим?

Матиас Кохан делает вид, что не понимает. почему это венгры не могут иметь "естественного союзника". Ведь: "Мы не были одни на стороне немцев в Первой мировой войне, и мы не совершили, пожалуй, больших ошибок, чем кто-либо другой на той стороне; на самом деле то, что мы делали не так, мы делали это вместе с австрийцами и чехами, так сказать. Но они показывают нам пример. Формула венгерской истории строга и болезненна из-за одиночества: больше вреда венграм приносит одна ошибка Венгрии, чем вред австрийцам или чехам от одной австрийской или чешской ошибки".

Похоже, что венгры никак не способны преодолеть "синдром Трианона", а он привел к союзу Венгрии с гитлеровским режимом во время Второй мировой войны. И так же из-за этого синдрома венгерский премьер Виктор Орбан, по сути, выступает политическим союзником российского диктатора Путина во время войны России с Украиной.

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Похоже, что венгры никак не способны преодолеть "синдром Трианона", а он привел к союзу Венгрии с гитлеровским режимом во время Второй мировой войны. И так же, из-за этого синдрома, венгерский премьер Виктор Орбан, по сути, выступает политическим союзником российского диктатора Путина во время войны России с Украиной.

Что заставляет Венгрию постоянно становиться на неправильную сторону истории, трудно сказать. Однако желание Орбана начать реализовать свою мечту о "Великой Венгрии" по присоединению к ней украинского Закарпатья — очевидно. Хотя в Будапеште почему-то не понимают, что когда Путин негласно обещал Орбану Закарпатья, он совсем не собирался выполнять свое обещание. Рашисты планировали захватить всю территорию Украины, о чем уже не раз заявляли российские эксперты и пропагандисты. Ни в коем случае, Закарпатье Венгрии не светило.

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И здесь следует вспомнить, что во время Второй мировой войны Венгрия приняла участие в Мюнхенском заговоре – захватив часть территорий Чехословакии, Румынии и Югославии. Понятно, что ни Орбан, ни кто-либо другой, кто принимает решение в Венгрии, предпочитают просто об этом не упоминать.

Орбан хочет восстановить "Великую Венгрию" в гитлеровских границах, а теперь его информационная прислуга еще и удивляется, почему это видите их не очень любящие соседние народы. Вы же снова покушаетесь на их этнические территории, на которых венгры всегда были меньшинством, как и в Закарпатье. А потом от этих народов хотите услышать сочувствие и взаимопонимание.

Орбан хочет восстановить "Великую Венгрию" в гитлеровских границах, а теперь его информационная прислуга еще и удивляется, почему это видите их не очень любят соседние народы. Вы же снова покушаетесь на их этнические территории, на которых венгры всегда были меньшинством, как и в Закарпатье. А потом от этих народов хотите услышать сочувствие и взаимопонимание

Публицист Кохан убежден: "Каждая нация призвана нести свой крест, и наш далеко не самый тяжелый – например, украинцев связывают с Россией, евреев – антисемитизмом, греков – математикой, а всю Африку – колониализмом. Но вот венгерский крест: мы не можем делать столько ошибок, сколько другие. Если чужие ошибки караются легким взмахом судьбы, то наши невероятно раздуваются".

Ну это может Орбан и "орбанисты" видели Украину частью России, однако весь коллективный Запад совсем так не считает. И никто другой среди европейских государств, кроме Венгрии, не совершает сейчас столько ошибок, как она. После того, как Венгрия в Европейском Союзе взяла на себя неблагодарную роль адвоката Москвы, как вообще можно говорить о необходимости избегания ошибок.

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Ведь не только украинцы никогда не забудут, что, поддерживая Российскую Федерацию, Будапешт этим согласился с тем, что Украинское государство не имеет права на существование. Недалекое время, когда в Европе и НАТО обязательно возникнет вопрос, как может вообще сторонник проигрыша Украины в войне с Россией, одновременно находиться в этих ведущих европейских структурах.

Украинцы никогда не забудут о том, что, поддерживая Российскую Федерацию, Будапешт этим согласился с тем, что Украинское государство не имеет права на существование. Недалеко то время, когда в Европе и НАТО обязательно возникнет вопрос, как может вообще сторонник проигрыша Украины в войне с Россией, одновременно находиться в этих ведущих европейских структурах

Не нужно автору статьи в "Mandiner" пытаться придумывать качество псевдоматематических формул, вроде, что "Венгерская внешняя политика не может допускать ошибок и сегодня, потому что формула жестока: наказание венгров всегда равна сумме ошибок венгров и враждебности внешней среды. И внешняя среда сегодня не кажется более дружественным в Венгрии, чем сто три года назад. Улучшение наших отношений с соседями вряд ли связано с чем-то другим, кроме того, что у них уже есть территории, на которые могут претендовать. Таким образом, у них нет причин жаловаться".

Это уже очевидный перебор. Как это украинцы могут претендовать на свои территории, которые еще задолго до вторжения венгерских племен на земли нынешнего Закарпатья были в составе Украины-Руси? А любые реваншистские действия и настроения венгерского руководства лишь подтверждают статус венгров как непрогнозируемых соседей, постоянно посягающих на чужое.

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И в заключение Матиас Кохан снова пытается обезопасить своих соотечественников от новых ошибок. Он убежден: "Поэтому у венгров нет другого пути, как не совершать столько ошибок, сколько другие. Это то, что День национального единства громко предостерегает наши десять миллионов человек каждый год. Важно, чтобы этот день был не только днем ​​боли и горечи, когда мы вспоминаем добрые времена прошлого и глушим в себе месть, пусть этот день также станет днем, когда мы, вопреки воле многих, обратимся к нашей стране, которая все еще существует, прекрасна и богата до уровня, которого никогда не было в истории. И каждый из нас подумает о том, как мы можем помочь, чтобы наша страна никогда больше не совершала ошибок. Потому что мы – как мы узнаем снова и снова четвертого июня каждого года – менее свободны, чем все остальные".

Интересно, почему это Матиас Кохан, так пламенно и страстно призывая Венгрию "никогда больше не совершать ошибок", ни словом не оговорился относительно того, что теперь самой большой ошибкой Венгрии в XXI веке является неприкрытая политическая поддержка интересов Российской Федерации в ее террористической войне с Украиной.

Комплекс неполноценности, возникший у современного венгерского управления из-за невозможности воплотить свои имперские амбиции, подставляет венгерский люд. Ведь зомбированный орбановской шовинистической пропагандой, он, помимо своей воли, сам становится соучастником ошибок Виктора Орбана и его подельников, навлекая тем самым соответствующее отношение соседних Венгрии народов.

Виктор Орбан, как и Путин, не сможет удерживать власть над своей страной вечно. А после того, как ему придется уйти с поста премьер-министра, или его уйдут, ему за все, что он совершил, – придется отвечать. Поэтому самая большая ошибка не только Орбана, но и всей Венгрии – это Украина. И венграм, хотят они этого или не хотят, придется дальше с этим жить.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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