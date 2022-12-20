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Почему "Аватар. Путь воды" близок украинцам

Татьяна Мокриди
20 декабря, 2022 вторник
20:03
Мнение

После 13 лет Джеймс Кэмерон снял еще один фильм. Его премьера проходит по всему миру, кроме России

"Аватар-2" необыкновенно красив и чувствителен. Визуальный шедевр с яркими образами главных героев. Первый "Аватар" на фоне второго очень проигрывает.

Джейк Салли на спутнике Пандора становится героем народа нави, многодетным ответственным отцом. У них из Нейтири двое сыновей и две дочери. Но народ леса не может жить спокойно, потому что люди с неба — колонизаторы снова уничтожают их лес и дома. Цель завоевателей – убить бывшего морского пехотинца Джейка Салли и всю его семью. Семья главного героя вынуждена искать убежища в других краях. Люди леса становятся людьми воды. Они вынуждены пересесть со своих летучих драконов на летучих крокодилов и чудо-рыб. Во время войны семья Салли учится дышать по-новому и открывает новые таланты. Все ради того, чтобы спасти детей. Родители и дети конфликтуют, но способны отдать жизнь друг за друга.

Фильм длится более трех часов. Но это мгновение, потому что вас ждут погружения, путешествия в подводный мир и невероятная графика. Это такие яркие картинки, которые невозможно описать словами, надо видеть

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Нам украинцам этот фильм очень близок:

  • война не имеет смысла;
  • враги убивают и пытают детей;
  • земля и молитва придают силу;
  • какими бы красивыми не была бы другая земля и гостеприимный чужой дом, всегда хочется домой;
  • за событиями и информацией иногда совсем другая правда. И тот, кого считают убийцей, может оказаться героем, спасшим свой народ;
  • на беженцев смотрят с опаской и клеймят "посмотрите на них, что они могут";
  • с врагами надо биться здесь и сейчас, потому что они никогда не оставят в покое;
  • побеждает воюющий за свою землю и свободу;
  • нужно уметь слышать своего ребенка и доверять ему;
  • природа спасает, если относиться к ней с любовью;
  • нужно немного времени, чтобы научиться жить в новой среде;
  • не надо злить маму, потому что она разорвет на куски всех за своих детей.

Прочла немало нареканий на фильм в стиле "Джеймс Кэмерон не смог себя переплюнуть". Не соглашаюсь, смог. Фильм длится более трех часов. Но это мгновение, потому что вас ждут погружения, путешествия в подводный мир и невероятная графика. Это такие яркие картинки, которые невозможно описать словами, нужно видеть.

Любовь и смерть, невероятная живая природа и взрывы, конфликт родителей и детей… и победа. Вот только победа с передышкой, потому что режиссер Кэмерон решил снять еще две части. "Аватар-3" должен выйти в 2024 году. Сценарий выписан на 9(!) часов фильма.

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Об авторе. Татьяна Мокриди, журналистка

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