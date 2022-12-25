Почему американцы и европейцы не дают нам "все и сразу"
Эта тема обретает новую силу либо после очередного преступления РФ, либо после объявления о передаче оружия, которого "еще мало"
Нет, распространенные концепции "США заинтересованы в бесконечной войне" или "это все виноваты Зеленский/Порошенко, если бы не они, нам бы уже дали Томагавки", не работают. Все немного по-другому.
США и "партнеры по НАТО" с 2014 по 2022 год не поставляли и не продавали нам тяжелое вооружение. И это притом, что Порошенко и Зеленский об этом много раз просили, в т.ч. продать. Почему? До 24.02 работало 4 фактора. И каждый перешел на период после 24.02 и только постепенно нивелируется. Еще один прибавился после 24.
Первый – русское лобби. И оно работало хорошо с 2014 и до увольнения Бучи и Ирпеня. Именно тогда общественное мнение увидело в Украине геноцид. И лобби РФ стало токсичным.
Второй — страх, что технологии попадут в РФ, КНР, Иран. Из-за коррупции в армии или путем захвата. И хотя истории о "продаже оружия" давно опровергнуты, страх оружия можно банально захватить, остался. Хотя это уже очень второстепенное.
Третий – "Украина быстро проиграет". Американские аналитики, прогнозировавшие вторжение: а) переоценивали армию РФ; б) недооценивали ВСУ и Украину. Поэтому нам отводили те же 96 часов. Этот фактор нивелировала победа под Киевом и особенно то, что мы в целом выдержали давление на востоке. Этот этап ВСУ прошел советским, украинским и легким западным оружием.
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"Украина быстро проиграет". Американские аналитики, прогнозировавшие вторжение: а) переоценивали армию РФ; б) недооценивали ВСУ и Украину. Поэтому нам отводили те же 96 часов. Этот фактор нивелировала победа под Киевом и особенно то, что мы в целом выдержали давление на востоке. Этот этап ВСУ прошел советским, украинским и легким западным оружием
Факторы 1-3 ослабли. А вот четвертый и пятый – в процессе.
Четвертый – он добавился – в Европе и США нет бесконечного парка техники и боеприпасов. Это то, о чем говорил Залужный в интервью — никто не готовился к Мировой в 2022 году. Эту проблему уже решают, разворачивая или возобновляя производство. Требуется время – от месяцев до года. То же — с учебой. Сейчас учебные центры Германии и Британии работают по полной.
Пятый – страх эскалации + мысль/вера, что с РФ можно договориться. До 24.02 работали: а) формула "Крым — это особая история, больше РФ ничего не надо", которую сама РФ популяризировала; б) побочка от "Минских". Да, мы выиграли ими время. Но Россия не оставляла попыток запихнуть нам ЛДНР на своих условиях. Иногда — с молчаливого согласия партнеров. И в этом контексте снабжение оружия — эскалация, закрывающая окно для переговоров.
И этот фактор эволюционировал. Поэтому Украине сейчас предоставляется оружие, которое: а) должно противодействовать определенному этапу эскалации; б) обеспечивает наступательный потенциал для усиления "переговорной" позиции.
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Страх эскалации + мнение/вера, что с РФ можно договориться. До 24.02 работали: а) формула "Крым - это особая история, больше РФ ничего не надо", которую сама РФ популяризировала; б) побочка от "Минских". Да, мы выиграли ими время. Но Россия не оставляла попыток запихнуть нам ЛДНР на своих условиях. Иногда — с молчаливого согласия партнеров. И в этом контексте снабжение оружия — эскалация, закрывающая окно для переговоров
Да, может показаться, что мы и партнеры все время "догоняем", потому что сначала Россия наносит удар по инфраструктуре, а потом мы получаем ПВО. Но есть один аспект. Мы на каждом этапе получаем оружие, которое нивелирует преимущество РФ системно, а поле возможностей РФ сужается.
"Замораживание" и рубежи 23.02 – в прошлом. Базой переговоров все больше артикулируют полную деоккупацию. И нет, "с Россией все понятно" не является сильным дипломатическим доводом. Как и наше желание, чтобы все происходило "скорее". "Скорее" тоже хотят страны Балтии – они знают, что нападение на них – реалистичный шаг "отчаяния". Живые и другие страхи — ядерный, страх хаоса на месте России (об этом — в другой раз). И задача США и ЕС — постепенное "принуждение РФ к миру" путем "болевого приема".
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Нам это "постепенно" может казаться невыносимым, потому что стоит страданий и тысяч жизней. У нас есть привилегия – мы можем думать исключительно о себе. А партнеры вынуждены думать обо всем мире и своих обществах.
Нам это "постепенно" может казаться невыносимым, потому что стоит страданий и тысяч жизней. У нас есть привилегия – мы можем думать исключительно о себе. А партнеры вынуждены думать обо всем мире и своих обществах. Которые тоже приносят жертвы, помогая Украине. Да, они, в том числе помогают себе. Но чтобы эта мысль укоренилась, нужно было время.
Да, уровень "терпимости" у каждой страны свой — поэтому Германия не дает наступательное оружие, но дала лучшее из защитного и больше всех энергооборудования. А кто-то готов и наступательное. Ибо нет никакого "единого Запада с согласованной позицией".
Есть разные страны, которые объединены (большим счетом самим Путиным) пониманием: а) РФ — кончена; б) РФ должна проиграть; в) Украина должна победить. И – главное – так думает наш главный партнер. Потому все у нас будет. И мы победим.
Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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