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OPINION

Почему активизировался Арестович?

Алексей Голобуцкий
17 октября, 2023 вторник
08:02
Мнение

Не следует исключать неприятную версию: Арестович освежил контакты на стороне оккупанта, актуализировал альтернативный источник финансирования в обмен на привычную для себя роль

Бывший советник ОП Арестович после открытия в отношении его уголовного производства за призывы к насилию ("тр*хнуть и придушить") вдруг на удивление активизировался.

Причем активизировался, как ни противно, сразу и на внутриполитической арене Украины, и умудрился прорваться в зарубежную прессу: 12 октября у "Берлинер Цайтунг" вышло его пространное интервью с заголовком "Украинцы должны решить, нужен ли им этот парень или другой?" (в смысле, о смене президента). Арестович не заикался и сразу заявил немцам (и не только им) о собственных президентских амбициях. Или на крайний случай – парламентские. Российские медиа (тот же ТАСС) моментально принялись разгонять столь удобные для Кремля тезисы.

И в интервью, и затем на своем ТГ-канале (под заголовком уже "Монополия некомпетентности", с несколько завуалированными в конце текста призывами срочно заменить Зеленского и всю политическую верхушку) Арестович обнародовал длинный перечень претензий к власти и ее прямых обвинений выводом "наше руководство ведет нас к катастрофе".

Отдельные паблики уже даже подвели этот перформанс под ст. 109 УК ("Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий" — наказываются ограничением свободы сроком до трех лет или лишением свободы на тот же срок).

Зачем он это сделал – неизвестно. Ожидает ли обвального падения популярности нынешней власти и спешит занять оппозиционную нишу или стать инвестиционно привлекательным для конкурентов? Озвученные президентские и парламентские амбиции и пафосное "На выборах настаиваю Я" целиком вкладываются в эту версию.

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Или это продуманный план властной команды в ожидании серьезных проблем (связанных с более жесткими требованиями и претензиями союзников, потому что у них тоже выборы): канализировать растущее недовольство, самостоятельно сформировать ядро оппозиции и контролировать процесс? Люди начнут задавать неудобные вопросы, а здесь уже готовый лидер недовольных. Не то чтобы я так высоко оценивал интеллектуальный уровень властной команды и признавал способность к хоть условно стратегическим шагам, но все может быть.

Или это план власти, но направлен он сугубо на уменьшение популярности генерала Залужного: Арестович прошелся по "мифу о "Крепости Бахмут" и по решению вкладывать туда ресурсы и человеческие жизни без важной цели. "Величественный военный стратег" свысока объясняет непрошеным, что эти все ресурсы нужно было вкладывать в прорыв на юге, тогда это было бы выгодно, а еще надо было строить оборонительные сооружения по примеру "линии Суровикина" (прекрасный образец избран), очевидно, это так или иначе приход именно Залужного. Популярность Залужного огромна, и он действительно может составить (если захочет — пока даже малейших движений в эту сторону не было) серьезную конкуренцию Зеленскому на выборах президента, возможно, это атака на рейтинг главнокомандующего, и не то чтобы она была первой с момента назначения Залужного.

Ну и не следует отвергать неприятную версию: Арестович освежил контакты на стороне оккупанта, актуализировал альтернативный источник финансирования в обмен на привычную для себя роль — болтать глупости и гадости с мудрым видом. Просто теперь будет хлопотать по конкретным тезисам и с предварительной монетизацией.

Потому слишком знакомые обороты в опусе – как раз тот сталинский стиль о "стратегических ошибках руководства", который уже несколько лет успешно возрождает кремлевская пропаганда. Чаще используемые слова: "тупик" и "неадекватный".

Хотя все может быть банальным: Арестович так пробует прикрыть тыл от уголовного преследования, когда за «тр*хнуть и придушить" паровозиком пойдут и другие его ничем не сдерживаемые неоднозначные с точки зрения УКУ заявления. Не просто так в опусе на ТГ минимум дважды упоминается "преследование тех, кто говорит людям правду".

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***

Кстати, "фирменное хамство как фишечка" и в этом опусе нигде не делось: Арестович прямо назвал "тупыми" 85% украинцев - всех тех, кто не считает технически возможными и безопасными выборы во время боевых действий и эвакуации миллионов избирателей. Причем, как сформулировал!

"Я считаю заблуждения этих людей, потому что они вызваны не их тупостью, а отсутствием реальной информации и навыков трезво оценивать обстановку". Буквальное содержание: 85% украинцев не только тупые (ложность оценок идет из другого источника, вне базовой тупости), но и не умеют "трезво оценивать обстановку". Но потом Арестович им все объяснит – и они будут "молиться на выборы". Ну и, очевидно, на самого Арестовича?

Интересно, а у скольких украинцев есть доступ к хорошим таким канделябрам?..

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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