Они приходят под каждый пост, может, и под этот придут, потому что их месседжи не связаны с тем, что написано, и продвигают эти свои месседжи. Это обычно профили молодых девушек, которые указываются как "авторы цифрового контента". Можно заметить хороший украинский.

Что они пишут? Общие тезисы таковы.

Во всем виновата Америка, которая, как барыги, зарабатывает на войне. А то, что не заработала Америка, заработают украинские чиновники, которые воруют и продают на органы воинов, поэтому война и идет. И есть опасность, что будет третья мировая и мы все умрем из-за этих барыг, которые к тому же наркоманы.

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Во всем виновата Америка, которая, как барыги, зарабатывает на войне. А то, что не заработала Америка, заработают украинские чиновники, которые воруют и продают на органы воинов, поэтому война и идет

Поэтому надо быстрее договариваться (интересно, эти боты активировали под приезд товарища Си или так совпало), тем более что в России жить лучше, чем в Европе.

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Что это значит? Во-первых, они работают. И учатся. А во-вторых, действительно хотят договориться очень сильно и пытаются склонить общественное мнение в Украине к этому. И, наверное, такие же сапоги заряжены и на других языках. И где-то в Аргентине на хорошем испанском рассказывают о третьей мировой из-за конфликта где-то там в Европе из-за жадной США. И там это может зайти.

И очень интересно, почему такое большое внимание этим черным трансплантологам. Это же уровень дикой теории заговора. Но, судя по всему, в каком-то сегменте интернета это цветет и пахнет.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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