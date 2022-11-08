Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует максимальные стабилизационные ограничения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Аварийные ограничения потребления пока не предусматривают, однако потребителям советуют следить за сообщениями своих операторов систем распределения.

В Укрэнерго напоминают: экономное использование электроэнергии позволит уменьшить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий. Следовательно, призывают потребителей не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий спрогнозировал, что если не будет новых обстрелов со стороны России, то ситуация с энергоснабжением в центральных и северных областях Украины улучшится через несколько дней

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