Почасовые плановые отключения электроэнергии 9 ноября будут действовать по всей Украине: подробности
В среду, 9 ноября, графики почасовых плановых отключений электроэнергии применят во всех регионах Украины.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует максимальные стабилизационные ограничения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Аварийные ограничения потребления пока не предусматривают, однако потребителям советуют следить за сообщениями своих операторов систем распределения.
В Укрэнерго напоминают: экономное использование электроэнергии позволит уменьшить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий. Следовательно, призывают потребителей не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
- Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий спрогнозировал, что если не будет новых обстрелов со стороны России, то ситуация с энергоснабжением в центральных и северных областях Украины улучшится через несколько дней
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.87
Покупка 39.87Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 38.99Продажа 40.01
- Актуальное
- Важное