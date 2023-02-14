Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина.

"Польша является решительным союзником, огромным сторонником Украины и щедро приняла не только американские войска, но и миллионы украинских беженцев", - заявил Кирби, комментируя цель предстоящего визита президента США.

По его словам, Джо Байден очень ждет эту поездку. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты в полной мере ценят поддержку поляков.

"Президент Байден хочет поблагодарить президента Польши и весь польский народ лично", - добавил представитель администрации.

Кирби также заявил, что президент США во время своего визита в Европу намерен отметить важность дальнейшего единства внутри НАТО для ответа российской агрессии.