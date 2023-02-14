Поблагодарить Польшу и подтвердить единство НАТО: В Белом доме назвали цель визита Байдена
Президент США Джо Байден планирует посетить Польшу, поскольку эта страна играет огромную роль в поддержке Украины и подтвердить единство НАТО.
Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина.
"Польша является решительным союзником, огромным сторонником Украины и щедро приняла не только американские войска, но и миллионы украинских беженцев", - заявил Кирби, комментируя цель предстоящего визита президента США.
По его словам, Джо Байден очень ждет эту поездку. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты в полной мере ценят поддержку поляков.
"Президент Байден хочет поблагодарить президента Польши и весь польский народ лично", - добавил представитель администрации.
Кирби также заявил, что президент США во время своего визита в Европу намерен отметить важность дальнейшего единства внутри НАТО для ответа российской агрессии.
- Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден посетит Польшу с рабочим визитом. Он запланирован с 20 по 22 февраля.
- Эксперты отмечают, что президент США во время визита в Польшу может заявить нечто более радикальное, более контрроссийское, что действительно сможет изменить ситуацию.
- Байден уже приезжал в Польшу после 24 февраля. Его визит состоялся в конце марта.
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