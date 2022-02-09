"Поблагодарил за поддержку Украины": Зеленский поговорил с новой президентом Европарламента Робертой Мецолой
В среду, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новой главой Европейского парламента Робертой Мецолой
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"В телефонном разговоре с Робертой Мецолой поздравил ее с недавним избранием президентом Европейского парламента. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины со стороны Европарламента в современных условиях безопасности", - написал президент.
Зеленский добавил, что Украина продолжает сотрудничество с Европарламентом по реализации украинских европейских стремлений.
- Напомним, 18 января президентом Европарламента избрали Роберту Мецолу, которая с 11 января временно занимала этот пост после смерти Давида Сассоли.
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