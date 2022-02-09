"Поблагодарил за поддержку Украины": Зеленский поговорил с новой президентом Европарламента Робертой Мецолой

Об этом Зеленский написал в Twitter.



"В телефонном разговоре с Робертой Мецолой поздравил ее с недавним избранием президентом Европейского парламента. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины со стороны Европарламента в современных условиях безопасности", - написал президент.



Зеленский добавил, что Украина продолжает сотрудничество с Европарламентом по реализации украинских европейских стремлений.



Напомним, 18 января президентом Европарламента избрали Роберту Мецолу, которая с 11 января временно занимала этот пост после смерти Давида Сассоли.