Поблагодарил за F-16 и 12 пакетов помощи: Зеленский встретился с министром обороны Дании Поульсеном

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил правительство Дании во главе с Премьер-министром Мэтте Фредериксен, а также всем датскому обществу за мощную поддержку с первых дней полномасштабной российской агрессии и теплый прием украинцев.

"Мы высоко ценим это. Конечно, нашим приоритетом во время этой войны является военная поддержка. Поэтому, прежде всего, благодарю вас за уже 12 пакетов помощи, которые усиливают нашу армию на поле боя", – отметил он.

Владимир Зеленский также особо отметил образцовый патронат Дании над восстановлением Николаева и важную поддержку со стороны официального Копенгагена по пути Украины в Европейский Союз.

Основное внимание на встрече было уделено вопросам усиления украинского неба современными истребителями и новыми системами противовоздушной обороны. Обсуждалось сотрудничество в рамках авиационной коалиции и тренировки украинских пилотов на самолетах F-16, которые Дания и другие партнеры готовятся передать Украине.

Отдельно было отмечено принятие G7 на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины и готова к началу переговоров нашего государства со странами Северной Европы по получению соответствующих гарантий безопасности.

В конце встречи Президент Украины вручил министру обороны Дании орден "За заслуги" І степени, а государственному секретарю по вопросам политики безопасности и операций Министерства обороны Дании Кесперу Хой-Йенсену – орден "За заслуги" ІІІ степени.