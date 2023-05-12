Поблагодарил за дальнобойные ракеты Storm Shadow: Зеленский провел разговор с Риши Сунаком
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком
Об этом Зеленский сообщил в телеграмме.
"Поблагодарил за существенное усиление наших способностей дальнобойными ракетами Storm Shadow и за другую незаменимую военную помощь. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Скоординировали позиции перед будущими международными мероприятиями. В частности, нуждаемся в четких сигналах относительно украинского будущего с НАТО", - пишет президент Украины.
- 9 мая стало известно, что Великобритания готовится отправить в Украину ракеты Storm Shadow, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.
- 11 мая британское минобороны подтвердило передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow
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