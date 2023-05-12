Поблагодарил за дальнобойные ракеты Storm Shadow: Зеленский провел разговор с Риши Сунаком

Об этом Зеленский сообщил в телеграмме.

"Поблагодарил за существенное усиление наших способностей дальнобойными ракетами Storm Shadow и за другую незаменимую военную помощь. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Скоординировали позиции перед будущими международными мероприятиями. В частности, нуждаемся в четких сигналах относительно украинского будущего с НАТО", - пишет президент Украины.