Побил до смерти и закопал: в Донецкой области по подозрению в убийстве трехлетнего мальчика задержали мужчину
В Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который нанес трехлетнему мальчику смертельные травмы, а тело бросил в пакет и закопал, чтобы избежать ответственности
Об этом сообщает прессслужба Нацполиции и ДБР .
Отмечено, что заявление об исчезновении ребенка поступило на линию полиции 2 февраля около 14.00.
"Было установлено, что в квартире проживает 30-летняя женщина с тремя детьми и ее сожитель. Супруги не работают, оба употребляют наркотики. Всего в многодетной семье воспитываются пятеро детей в возрасте от 1,5 до 9 лет, однако двое старших живут с бабушкой в другом городе", - говорится в сообщении.
Правоохранители обнаружили, что дома нет трехлетнего сына. Как было известно, у мальчика инвалидность и не ходит. Полиция выяснила, что к преступлению причастен отчим.
Было установлено, что в ночь с 23 на 24 января подозреваемый находился дома со своей сожительницей и тремя малолетними детьми. Ночью он взял за руки 3-летнего мальчика, который с рождения не мог самостоятельно двигаться и стал принуждать его ходить. Ребенок начал плакать и злоумышленник избил беспомощного ребенка. Когда малыш перестал подавать признаки жизни, мужчина завернул его в простыню и полиэтиленовый пакет, вынес в заброшенный дачный участок и прикопал под землей и снегом.
"Подозреваемый указал на тайник с телом, но пытался ввести следствие в заблуждение, утверждая, что мальчик умер в результате заболевания, а он его только похоронил. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы доказали, что ребенок погиб насильственной смертью в результате травмы головы" - пишут в полиции. .
Об исчезновении одного из внуков правоохранителей сообщила его бабушка.
В настоящее время судебно-медицинской экспертизой установлено, что мальчик умер в результате тупой травмы головы с кровоизлиянием под твердую мозговую оболочку.
29-летний фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчина был неоднократно судим за кражи, угон авто и хранение наркотиков. К моменту совершения преступления он отбывал условный срок.
Задержанному объявлено подозрение в преднамеренном убийстве малолетнего ребенка (п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается.
Отмечается, что семья состояла на учете в соцслужбах как многодетная. Мать погибшего привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время двух ее самых маленьких дочерей полицейские доставили в больницу для обследования.
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