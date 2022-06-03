Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Утро Мариуполь встречает очередями за питьевой водой. Которая почти не пригодна для употребления без кипения", - отметил он.

Прокипятить воду невозможно, люди готовят еду только на костре.

"100 дней войны. Даже небольшие временные тактические победы врага – это просто сплошное разрушение", - подчеркнул Андрющенко.

18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что кафиры хаотично пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода, угрожающей экологической катастрофой .

Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.

22 мая писали, что в Мариуполе люди вынуждены употреблять техническую воду вместо питьевой.

28 мая в Мариуполе кафиры установили мобильные душевые палатки из-за отсутствия водоснабжения.

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