"Победы РФ являются сплошным разрушением": советник мэра Мариуполя показал очереди за водой, непригодной для употребления
В Мариуполе люди вынуждены стоять в очередях за водой, которую нельзя употреблять без кипячения и во время приготовления пищи только на костре
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
"Утро Мариуполь встречает очередями за питьевой водой. Которая почти не пригодна для употребления без кипения", - отметил он.
Прокипятить воду невозможно, люди готовят еду только на костре.
"100 дней войны. Даже небольшие временные тактические победы врага – это просто сплошное разрушение", - подчеркнул Андрющенко.
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