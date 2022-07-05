Победы не будет, если Путин чувствует, что имеет преимущество, - Бренсон

Об этом заявил основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон в эфире всеукраинского телемарафона.

Единственный способ завершить эту войну – это если Украина начнет отбрасывать россиян назад, – считает Бренсон. – И тогда, однажды, можно будет достичь мирного соглашения. Он также убежден, что Украине нужно помогать еще больше – это единственный способ победить.

"Победы пока не будет, если Путин чувствует, что имеет преимущество. Я не вижу возможности, чтобы война была завершена. Поэтому мы должны быть уверены, что у вас, украинского народа, сил и средств, чтобы отбросить войска Путина", — сказал он. .

По мнению Ричарда Брэнсона, каждая страна, которая может помогать, может больше помогать.

"Некоторые страны хорошие. Но они могут быть даже лучше. США и Британия сделали это хорошо", — добавил американский бизнесмен.

4 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина должна усилиться настолько, чтобы завершить войну с Россией на своих условиях.

Представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны требует $750 млрд инвестиций.

Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что на конференции в Лугано будут разработаны принципы, которые станут фундаментом для дальнейшего восстановления Украины.