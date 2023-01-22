Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"Скорость (завершение войны - ред.) зависит от нескольких вещей: прочности внутри Украины и прочности извне - помощи партнеров. И нельзя допускать замедления процессов извне, что внутри, потому что это будет затягивать войну", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, победу над российскими оккупантами можно одержать в 2023 году, но украинцам необходимо сохранять единство и крепость. Вместе с тем президент отверг утверждение по поводу необязательности победы Украины или допустимости частичной победы нашего государства.

22 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное руководство получило задачу создать резервы , чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий. Ставка Верховного Главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командующие работают над их реализацией по своим направлениям.

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