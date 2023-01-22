Победу можно получить уже в 2023 году, но для этого украинцам нужно сохранять единство, - Зеленский
Победу над Россией можно одержать уже в 2023 году. Но для этого украинцам нужно сохранять единство и крепость
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
"Скорость (завершение войны - ред.) зависит от нескольких вещей: прочности внутри Украины и прочности извне - помощи партнеров. И нельзя допускать замедления процессов извне, что внутри, потому что это будет затягивать войну", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, победу над российскими оккупантами можно одержать в 2023 году, но украинцам необходимо сохранять единство и крепость. Вместе с тем президент отверг утверждение по поводу необязательности победы Украины или допустимости частичной победы нашего государства.
- 22 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное руководство получило задачу создать резервы , чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий. Ставка Верховного Главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командующие работают над их реализацией по своим направлениям.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.16Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное