Победой протестов в Грузии станет изменение режима и возвращение к деоккупации страны, - грузинский экс-нардеп Канделаки
Победой протестов станет изменение режима олигарха Бидзины Иванишвили и возвращение Грузии на путь интеграции в цивилизованный мир и деоккупации страны
Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший депутат грузинского парламента Георгий Канделаки.
"После вчерашнего вечера, ночью Грузия находится в принципиально иной реальности. С одной стороны, дрейф Грузии на орбиту Кремля резко ускорился с предварительным принятием этого законопроекта об иноагентах. С другой стороны, сформировалось понимание общества, что Грузия почти превратилась в сателлит путинского режима. "Этот процесс уже всенародный. Сейчас задача - цементировать ситуацию. У протеста нет одного лидера. Надо двигаться дальше, чтобы привести страну к изменениям, которые нужны этой стране и ее друзьям уже давно", - отметил он.
Политик добавил, что Грузия – сателлит путинского режима – это не в интересах самой Грузии.
"Победой протестов станет изменение режима олигарха Иванишвили. Премьер Гарибашвили всего лишь его помощник. Изменение этого режима и возвращение Грузии на путь интеграции в цивилизованный мир и деоккупации страны. Воплощение исторического выбора. За идею деоккупации отдавали жизнь поколению", - сказал Канделка.
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