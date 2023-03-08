Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший депутат грузинского парламента Георгий Канделаки.

"После вчерашнего вечера, ночью Грузия находится в принципиально иной реальности. С одной стороны, дрейф Грузии на орбиту Кремля резко ускорился с предварительным принятием этого законопроекта об иноагентах. С другой стороны, сформировалось понимание общества, что Грузия почти превратилась в сателлит путинского режима. "Этот процесс уже всенародный. Сейчас задача - цементировать ситуацию. У протеста нет одного лидера. Надо двигаться дальше, чтобы привести страну к изменениям, которые нужны этой стране и ее друзьям уже давно", - отметил он.

Политик добавил, что Грузия – сателлит путинского режима – это не в интересах самой Грузии.

"Победой протестов станет изменение режима олигарха Иванишвили. Премьер Гарибашвили всего лишь его помощник. Изменение этого режима и возвращение Грузии на путь интеграции в цивилизованный мир и деоккупации страны. Воплощение исторического выбора. За идею деоккупации отдавали жизнь поколению", - сказал Канделка.