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Победой протестов в Грузии станет изменение режима и возвращение к деоккупации страны, - грузинский экс-нардеп Канделаки

8 мартa, 2023 среда
16:11
Мир

Победой протестов станет изменение режима олигарха Бидзины Иванишвили и возвращение Грузии на путь интеграции в цивилизованный мир и деоккупации страны

Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший депутат грузинского парламента Георгий Канделаки.

"После вчерашнего вечера, ночью Грузия находится в принципиально иной реальности. С одной стороны, дрейф Грузии на орбиту Кремля резко ускорился с предварительным принятием этого законопроекта об иноагентах. С другой стороны, сформировалось понимание общества, что Грузия почти превратилась в сателлит путинского режима. "Этот процесс уже всенародный. Сейчас задача - цементировать ситуацию. У протеста нет одного лидера. Надо двигаться дальше, чтобы привести страну к изменениям, которые нужны этой стране и ее друзьям уже давно", - отметил он.

Политик добавил, что Грузия – сателлит путинского режима – это не в интересах самой Грузии.

"Победой протестов станет изменение режима олигарха Иванишвили. Премьер Гарибашвили всего лишь его помощник. Изменение этого режима и возвращение Грузии на путь интеграции в цивилизованный мир и деоккупации страны. Воплощение исторического выбора. За идею деоккупации отдавали жизнь поколению", - сказал Канделка.

  • 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому законодательству об "иноагентах".
  • В ЕС предупредили Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия законопроекта об "иноагентах".
  • Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил , что война в Украине стала следствием событий Майдана и сравнил страны.
Россия
Грузия
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