Победные новости 609-го дня войны: успех ВСУ на пути в Мелитополь, конфискованную у арабов бронетехнику хотят передать для Украины, а россияне уже готовы воевать против Путина в составе украинской регулярной армии

Успех ВСУ возле Вербового

Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении имели частичный успех западнее Вербового и уничтожили 27 единиц военной техники противника, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1228 огневых задач.



Общие потери врага составили 409 человек. Три оккупанта сдались в плен. Также украинские защитники ликвидировали 3 танка, 8 ББМ, 7 артсистем, 1 СПГ, 4 БПЛА, 4 единицы автомобильной техники врага. Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага. Еще 18 единиц ВВТ окупантов повреждено.

Оккупанты в стрессе

Олесь Маляревич, сержант роты ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана И. Сирко отметил, что возле Бахмута инициатива находится на стороне ВСУ.

"У Бахмута ситуация находится на стороне ВСУ. Движение вперед есть, иногда не такое мощное, как хотелось бы. Но надо понимать, что 10-20 метров и 1-2 вражеские позиции в сутки - это тоже победа", - подчеркнул Маляревич.

По словам военного, на Бахмутском направлении Силы обороны не дают врагу расслабиться, перегруппироваться и подтянуть новые резервы.

"ВСУ давят на оккупанта каждый день, и каждый день выполняют боевые задания, чтобы держать врага в стрессе и уничтожать его", - подчеркнул военный.

Ликвидация россиян в Авдеевке

Офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что оккупанты пытались установить флажки на терриконе возле Авдеевки, но были уничтожены Силами обороны.

"За последние сутки ситуация вокруг Авдеевки не изменилась. Вчера оккупанты залезли на террикон, но все были там ликвидированы. А их флажки уничтожены нашим FPV-дроном", - подчеркнул Цехоцкий.

По словам офицера, враг не прекращает намерений штурмовать Авдеевку.

"Оккупанты используют FPV-дроны, дроны-камикадзе. Происходят артиллерийские дуэли, но активных действий враг пока не проводит. Намерения по поводу Авдеевки со стороны захватчиков мы понимаем, и делаем все, чтобы этого не случилось", - подчеркнул Цехоцкий.

В настоящее время ВСУ под Авдеевкой устанавливают новые рекорды уничтожения россиян и их техники. Так, с начала октября наши воины сожгли 410 танков или 8% от всех танковых потерь окупантов в Украине. За это время Силы обороны ликвидировали рекордные 706 боевых бронированных машин.

РФ боится диверсий, а потому усиливает защиту

Российская армия усиливает защиту железнодорожных составов во временно оккупированном Крыму. Проводят дополнительные меры безопасности на железных дорогах в Феодосии, Симферополе, Джанкое и Керчи.

"Оккупанты усиливают защиту железнодорожных составов из-за постоянных диверсий. В последние дни поступили сведения о дополнительных мерах безопасности, которые ввела рашистская транспортная полиция в ряде городов и пунктов: Джанкой, Керчь, Феодосия и Симферополь", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты мобилизуют дополнительный личный состав, чтобы обеспечить сопровождение для грузов и пассажирских складов. В то же время, в техническом секторе также усилили меры безопасности: там постоянно дежурят оперативники.

Как считают в движении "Атеш", меры безопасности ужесточились из-за постоянных диверсий и попыток нарушения безопасности железнодорожных объектов.

"Меры усиления безопасности свидетельствуют о серьезной обеспокоенности окупантов о безопасности железнодорожных перевозок и подчеркивают важность обеспечения стабильности и надежности транспортной инфраструктуры в данном регионе", - подчеркнули в движении.

За удары по энергетической инфраструктуре россияне получат ответ

В этом году Украина не только будет защищаться, но и давать ответ на обстрелы РФ по энергетической инфраструктуре, заявил Владимир Зеленский.

"Готовимся к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. В этом году не только будем защищаться, но и отвечать. Враг это хорошо знает", - говорится в заявлении.

Зеленский подчеркнул, что РФ убрали из Крыма Черноморский флот, а теперь перемещают авиацию дальше украинских границ.

Кроме того, президент получил отчеты о прибытии новой техники, боеприпасов, а также контракты и географию поставок.

В ВСУ будет батальон из россиян, готовых воевать против Кремля

Украина набирает новый батальон "Сибирь", полностью состоящий из граждан России. Эти солдаты станут частью регулярной украинской армии и пойдут воевать против Кремля. Этот батальон объединил десятки россиян и представителей этнических меньшинств России, которые путешествовали по третьим странам, потому что хотели присоединиться к украинской армии.

"В отличие от добровольческих групп, таких как легион "Свобода России", заявивших о поддержке Украины, солдаты являются частью регулярной украинской армии и ожидают, что их отправят в бой очень скоро", - говорится в сообщении.

Батальон "Сибирь" состоит из якутов и бурят из крупного российского региона Восточной Сибири, заявивших, что хотят независимости от России и рассматривают победу Украины в войне как шаг к достижению этой цели. Они сначала прошли тщательную проверку безопасности, чтобы убедиться, что они сторонники Украины, затем подписали военный контракт, приняв армейские позывные для защиты своей личности.

Украина планирует привлечь больше граждан России, особенно представителей национальных меньшинств к участию в войне против Путина.

Европарламент хочет передать Украине конфискованную в Ливии военную технику

Депутаты Европарламента предлагают передать Украине 146 единиц бронетехники, конфискованных в Ливии в рамках эмбарго ООН.

"Депутаты Европарламента хотят найти практическое применение для 146 единиц бронетехники, конфискованных в прошлом году во время двух операций военно-морской миссии ЕС IRINI в рамках усилий по соблюдению эмбарго ООН по поставкам оружия Ливии", - говорится в сообщении.

С такой инициативой выступил нидерландский либеральный законодатель Барт Гротуйс.

"Мы призываем вас передать Украине захваченные во время операции IRINI транспортные средства и аналогичное военное оборудование или боеприпасы по этой или другим операциям ЕС", – говорится в письме. В эту пятницу письмо Гротуйса будет направлено государствам-членам Комитета по вопросам политики и безопасности и Комитета Европейского фонда мира, который руководит выделяемым Украине внебюджетным финансированием ЕС.

Такое решение было принято в связи с планами США отправить в Украину боеприпасы, изъятые из Ирана.

"Поскольку это делают США, почему мы не можем?", - добавил Гротуйс.