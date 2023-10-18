Победные новости 602-го дня войны: "хлопок" от СБУ в РФ, продвижение ВСУ на фронте и приговоры экс-беркутовцам

СБУ атаковала дронами полевой лагерь россиян в Курской области

Служба безопасности Украины в ночь на 18 октября атаковала беспилотниками военный лагерь россиян у аэродрома "Халино" в Курской области в России.

Об этом сообщают "Бабель", "РБК-Украина" и "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Отмечается, что возле села Постоялые Дворы, недалеко от военного аэродрома "Халино", размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.

По данным источников, зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов СБУ по лагерю.

Расстрелы на Институтской в 2014 году: суд объявил приговоры пяти экс-беркутовцам

В среду, 18 октября, Святошинский райсуд Киева вынес приговор экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года.

Об этом рассказал из зала суда корреспондент Еспресо Дмитрий Дидор.

Речь идет о пяти бывших бойцах спецроты киевского полка милиции особого назначения "Беркут", в том числе заместителе командира Олеге Янишевском а также милиционерах Павле Аброскине, Сергее Зинченко, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко.

Им инкриминировали убийство 48 человек и ранение по меньшей мере 80 украинцев на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Сегодня суд объявил приговоры:

Заместителю командира полка Олегу Янишевскому назначили пожизненное заключение, его лишили звания "подполковник милиции".

Спецназовца Павла Аброськина приговорили к 15 годам с лишением права занимать должности на три года.

Сергей Зинченко также приговорен к 15 годам с лишением права занимать должности три года и лишился званий.

Александру Маринченко – 5 лет лишения свободы.

Сергея Тамтуру – оправдали.

Янишевского, Аброскина и Зинченко в декабре 2019 года во время обмена заложниками между Украиной и Россией передали в РФ, где они остаются и по сей день. Их адвокат сообщил, что будет оспаривать вердикт в отношении трех его клиентов.

Маринченко уже отбыл назначенный ему срок в СИЗО, где пребывание засчитывается по правилу "один день за два".

Минобороны приняло на вооружение для ВСУ три модификации танков Leopard

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В частности, речь идет о Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5.

Соответствующие приказы подписал министр обороны Рустем Умеров.

"Эти танки Украина получила от западных партнеров, и они эффективно зарекомендовали себя в боях. Тем, что Министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", - говорится в сообщении Минобороны.

Танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, а также быстрой организации оборонительных рубежей.

ВСУ продвинулись к северу от Курдюмовки

Военнослужащий 93-й ОМБр "Холодный яр" Андрей Бабичев с Бахмутского направления отметил, что врагу придется выйти из Курдюмовки.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Бахмутском направлении продолжаются пехотные бои. Именно пехота воюет на отрезке от Клищиевки до Курдюмовки. Тяжелая техника не применяется с обеих сторон. Если техника попадает в прицел артиллерии, то она сразу уничтожается. Силы обороны хорошо продвинулись севернее Курдюмовки. Силы обороны уже контролируют две основные дороги, ведущие к Курдюмовке с северной и южной стороны. Врагу уже гораздо сложнее подвозить туда боеприпасы и обновлять личный состав. Врагу придется выйти из Курдюмовки", - подчеркнул Бабичев.

Военнослужащий 93-й ОМБр "Холодный яр" также добавил, что ВСУ имеют продвижение на отрезке от Андреевки и Клищиевки.

"Мы уже вклинились в оборону врага, до ближайшей трассы осталось чуть больше 2 км. Но враг не собирается отходить. Оккупанты вгрызаются в каждую лесополосу, и роют себе норы. Артиллерией трудно их оттуда доставать. Вся надежда на нашу пехоту, штурмующую эти лесополосы", – заметил Бабичев.

Лучанка получила престижную международную премию по математике

Лучанка Катерина Пожарская получила международную премию по математике "Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023".

Об этом сообщили на странице факультета информационных технологий и математики Волынского национального университета.

Награду "Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023" Катерина Пожарская получила за значительный вклад в теорию информационной сложности. Стоит отметить, что премия ежегодно присуждается только одному в мире молодому ученому-математику, который еще не достиг 35 лет.

Лучанке вручили тысячу долларов и памятную доску.

Добавим, Катерина Пожарская окончила Волынский национальный университет. В настоящее время она работает научным сотрудником отдела теории функций Института математики Национальной академии наук Украины и является постдокторским исследователем в Немецком городе Хемниц.

В Севастополе прогремел мощный взрыв

О взрыве в районе 17:35 сообщил проукраинский телеграм-канал "Крымский ветер".

"Во всех районах Севастополя был слышен громкий взрыв. После этого включили сирену воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала "Николевский Ванек", прилет в районе Сахарная Головка, где расположена военная часть российских оккупантов.