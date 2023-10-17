Победные новости 601-го дня войны: сокрушительный удар ВСУ по аэродромам окупантов в Бердянске и Луганске и €50 млрд помощи Украине

Украинские военные получили еще 840 беспилотников от "Армии дронов"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Указано, что украинские военные получили:

500 разведывательных дронов DJI Mavic 3Е, которые могут передавать информацию о позициях врага;

300 ударных FPV-дронов Phoenix 03 Heavy UCAV благодаря которым военные могут поражать пункты наблюдения, блиндажи и бронетехнику врага в любое время суток;

40 ударных дронов Vampire, которые могут работать с нагрузкой до 15 кг и в темноте.

"Каждая партия дронов - сохраненная жизнь воинов и шаг к уничтожению оккупанта. Верим, что скоро увидим смертоносные результаты работы этих беспилотников в отчетах ударных рот. Обеспечиваем Силы обороны дронами - приближаем победу", - подчеркнули в Минцифре.

Украина вернула в семью детей с ВОТ Херсонщины

Шесть детей, которые оставались на временно оккупированной Херсонщине, вернулись к своим родителям на подконтрольную правительству Украины территорию.

Об этом информирует Минреинтеграции.

Дети с левобережья Херсонщины снова объединились с семьей. Две семьи разлучились во время полномасштабной войны России в 2023 году.

По словам матери, она обратилась за помощью в Украинскую сеть за права ребенка. Когда россияне вошли в Херсон, родители отправили 10-летнего Александра, 8-летнюю Дарью и 6-летнего Якова к бабушке в село.

"Вскоре областной центр освободили, а бабушка с внуками остались на временно оккупированной территории. Отступая из Херсона, россияне взорвали Антоновский мост, забрать малышей стало невозможно", - говорится в материале.

Другая семья также воссоединилась после 19 месяцев разлуки. Отец 9-летней Наденьки и 14-летнего Михаила сказал, что дети пострадали в результате оккупации села, где жили их бабушка и дедушка. В канун полномасштабного вторжения дети уехали в гости. А после оккупации путь на подконтрольную Украине территорию был отрезан.

Звезда "Секс и город" Сара Джессика Паркер продюсирует фильм об украинском воине

Об этом пишет Variety.

Американская актриса и продюсер, исполнительница главной роли в сериале "Секс и город" Сара Джессика Паркер стала исполнительным продюсером документального фильма "Первый ряд" (Front Row) о труппе талантливых украинских артистов балета United Ukrainian Ballet в эмиграции.

Сюжет фильма сосредотачивается на путешествии группы украинских танцовщиков-беженцев, создающих в эмиграции в Нидерландах новую балетную труппу United Ukrainian Ballet. Во время гастролей с балетом "Жизель" в Вашингтоне один из ведущих артистов балета Алексей Ратманский подружился с украинским бойцом Александром Будько с позывным Терен, потерявшим обе ноги на войне с российскими захватчиками в Украине и прибывшим в США на протезирование. Воина пригласили присоединиться к балетной труппе, и после 4 месяцев репетиций он на протезах станцевал на сцене в США.

США выделили $522 млн на восстановление энергосистемы Украины

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

"Мы на пороге тяжелой зимы. Благодаря поддержке партнеров мы вместе прошли прошлый, самый тяжелый отопительный сезон в нашей истории. Этой зимой имеем поддержку не только финансовую, но и на восстановление энергетики. Соединенные Штаты уже выделили 522 млн долларов", - сказал он во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте

ВСУ нанесли удар по аэродромам окупантов в Бердянске и Луганске

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Сил Специальных Операций ВСУ.

В ССО назвали эту операцию – DRAGONFLY. Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывании на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов.

"Указанная информация была проверена и получено подтверждение. Координаты и необходимые данные переданы для поражения подразделениям Сил обороны. В результате поражения в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери", - пишут в ССО.

Фото: Геращенко

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожены 9 вертолетов различных модификаций, спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов. Также повреждены взлетные полосы аэродромов.

Европарламент поддержал €50 млрд помощи Украине на 4 года

Об этом информирует DW.

Европейская комиссия предложила создать Фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро. Эту инициативу во вторник, 17 октября, одобрил в первом чтении Европейский парламент 512 голосами против 45, при 63 воздержавшихся.

Украина впервые использовала на поле боя ракеты ATACMS

Об этом пишут The Wall Street Journal, CNN и Politico.

WSJ отмечает, что Украина давно просит ATACMS, ракету класса "земля-земля", которая может нанести удар далеко в тылу россиян и может быть запущена с помощью HIMARS, предоставленных США стране.

"Поставка и использование на поле боя (ATACMS, – ред.), подтвержденное двумя людьми, знакомыми с этим шагом, знаменует значительное наращивание обороны Украины, впервые предоставляя силам Киева возможность поражать российские цели далеко за линией фронта", – пишет Politico.

В то же время, как отмечают источники CNN, в последние недели США решили прислать ATACMS "тихо", поскольку хотели застать россиян врасплох.

"Россияне знают о радиусе действия ракет, и США были обеспокоены тем, что они перенесут оборудование и оружие за пределы досягаемости, прежде чем ракеты могут быть использованы", - говорится в тексте.

В материале уточняется, что дальность действия данных моделей ATACMS составляет около 100 миль (160 км).

Речь идет о поражении аэродромов оккупантов во временно оккупированных Бердянске и Луганске.

Силы обороны поразили 5 пунктов управления рашистов

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники рашистов. Также поражен склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.