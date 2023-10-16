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Обзор

Победные новости 600 дня войны: как происходила высадка десанта в Энергодаре и взрывы в оккупированном Мелитополе

16 октября, 2023 понедельник
19:00
Победа Украины

В Украину прибыла первая бронированная скорая для эвакуации раненых, а возле Мелитополя слышны взрывы

В Украину прибыла первая бронированная скорая, приобретенная за средства United24

В Украину прибыла первая бронированная скорая для эвакуации раненых, приобретенная за средства United24. Всего заказано 13 автомобилей, их будут производить в Канаде.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Стоимость всех заказанных автомобилей составляет 124 млн грн.

Автомобили предназначены для эвакуации раненых с линии фронта в ближайшее медучреждение. Каждый автомобиль соответствует баллистическим стандартам НАТО, а именно стандарту STANAG 4569 уровня II.

В Киев впервые прибыла спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер

В понедельник, 16 октября, с визитом в украинскую столицу прибыла специальная представительница Соединенных Штатов Америки по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Об этом сообщила госпожа США в Украине Бриджит Бринк в Twitter (X).

Это первый визит Прицкер в столицу Украины с момента ее назначения на должность спецпредставителя США по восстановлению Украины.

В новой должности Прицкер будет помогать воплощать реформы, необходимые, чтобы Украина стала членом ЕС и западного торгового блока. Как отмечала американка, она будет внимательно следить, будет ли Киев соблюдать условия, и будет ли украинская власть должным образом распоряжаться деньгами.

Глава ОБСЕ Османи приехал в Украину

Об этом он сообщил в Х (Twitter).

Османи побывал в одной из киевских школ, подвергшихся обстрелам со стороны России.

"Это суровое напоминание о неотложной потребности в мире. Каждый ребенок заслуживает безопасности, образования и светлого будущего. ОБСЕ оказывает психосоциальную помощь пострадавшим детям", - написал он.

Также накануне прибытия в Киев главы ОБСЕ македонское издание Сивилл media взяло комментарий в Османе в вагоне поезда. В нем македонец подчеркнул, что Украина является приоритетом во время председательства его страны в ОБСЕ, потому что именно в нашем государстве решается будущее ситуации в Европе.

Стало известно о новых деталях специальной операции ГУР вблизи Запорожской АЭС

Десантирование продолжалось около двух месяцев.

Об этом рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр с псевдо Любтый в интервью РБК-Украина.

Одной из первых задач, в которых он участвовал, стала высадка во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области возле атомной электростанции.

"Тогда было уже достаточно холодно, а это была высадка на лодках. Было сложно. Подробный список задач, которые мы тогда выполняли, раскрывать не могу, но нам удалось их выполнить", – рассказал Александр.

Сообщается, что эта операция длилась около двух месяцев – с начала сентября по конец октября 2022 года.

"Там мы постоянно – почти каждые два дня – устраивали этакие набеги по Днепру, чтобы спровоцировать россиян укреплять именно тот участок. Это в свою очередь послужило в пользу Херсонскому направлению", – объяснил Лютый.

Справка:

В августе 2022 года спецназовцы ГУР совершили операцию, пересекая на лодках Каховское водохранилище, которое в то время еще было полноводным, в районе Энергодара.

Во время первой операции бойцы высадились у Энергодара, но не смогли закрепиться. По мнению командира подразделения Шамана, им не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв на левом берегу Днепра, спецназовцы вынужденно отступили под давлением превосходящих сил противника.

Однако ГУР не оставляло попыток освобождения Энергодара и ЗАЭС. Бойцы еще дважды пытались высадиться на левом берегу Днепра. В последней из этих попыток участвовали несколько сот человек, одной из которых был Вадим Попик, командир Иностранного легиона. Он вспоминает, что в этих акциях участвовали даже бойцы из других стран. В частности, новозеландцы, имевшие необходимый опыт, могли долго находиться в воде и выполнять задачи.

Украинские ветераны войны установили мировой рекорд на турнире Шварценеггера по стронгмену

Об этом сообщает Федерация стронгмена Украины .

На соревнованиях в Мадриде украинские ветераны протащили за канат в упоре, сидя четыре грузовика общей массой 35 тонн на 20 м за 30,69 сек и установили новый мировой рекорд в этой дисциплине.

В турнире приняли участие восемь украинских защитников, которые получили тяжелые ранения и травмы во время боевых действий и являются призерами первого всеукраинского тура соревнований по адаптивным видам спорта среди ветеранов "Сильные Украины" - Александр Швачко, Вячеслав Цюх, Владислав Шатило, Евгений Смага, Артем Марченко , Артем Погорелый, Михаил Дроботенко и Денис Барчук.

Ветерани світовий рекорд зі стронгмену

Фото: Федерация стронгмена Украины

По словам капитана украинской команды Александра Швачки, своим рекордом команда хочет привлечь внимание к проблеме спортивной реабилитации ветеранов войны и инициировать организацию в 2024 году международных соревнований среди ветеранов под эгидой Украины.

В ВСУ увеличилось количество женщин

За 2 года количество женщин в Вооруженных Силах Украины выросло на 12 тысяч, или на 40%. Сейчас проходят службу около 43 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

В ведомстве сравнили данные за 2021 и 2023 годы. Рост произошел в основном благодаря отмене всех ограничений в отношении женщин-военнослужащих.

"Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т.д.", - рассказали в Минобороны.

В районе Мелитополя раздаются взрывы - под ударом базы и полигоны РФ

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Жители города и окрестных поселков сообщают о взрывах на юге - со стороны Молочного лимана", - рассказал он, добавив, что "оккупантам Мелитополя "громко" не только от грозы и грома.

По словам Федорова, там враг обустроил военные базы и полигоны для обучения будущему "пушечному мясу".

"Сначала учатся – потом минусируются", – констатировал мэр города.

В Вильнюсе появился мурал в поддержку Украины под названием "Несокрушимая"

Единственный в мире робот-муралист Альберт 12 октября закончил неофреску в поддержку Украины "Несокрушимая" – она находится в центре Вильнюса.

Об этом пишет Еспресо.TV.

Фото: Эвалдас Чинга

Мурал находится по адресу ул. Юозапавичюса 9, его высота – 25 метров, площадь – 200 квадратных метров. На неофреске изображена Татьяна Дроботя - ее фото изображено на еще одной мурале в поддержку Украины в Вильнюсе. Фото сделала фотоигровка Елена Тита.

Авиация Украины нанесла 4 удара по врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 1 артиллерийское средство противника.

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