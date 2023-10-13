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Обзор

Победные новости 597-го дня войны: в Мелитополе взорвали поезд окупантов, ВМС снова попали в корабль ЧФ РФ, а ПАСЕ официально признала Россию диктатурой

Зиновия Воронович
13 октября, 2023 пятница
20:00
Победа Украины

ССО в Мелитополе взорвали поезд с боеприпасами и горючим для оккупантов, ВМС снова попали в российский патрульный корабль, а ПАСЕ официально признала Россию диктатурой

ССО в Мелитополе взорвали поезд окупантов

Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области украинские защитники подорвали поезд, перевозивший боеприпасы и горючее для рашистов на фронт. Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций ВСУ.

"13 октября, подразделение Движения сопротивления Сил специальных операций успешно выполнило задание во временно оккупированном Мелитополе. Благодаря диверсионным действиям украинских бойцов в 07:30 была уничтожена железнодорожная колея. В результате взрыва получили повреждения железнодорожное полотно и поезд, перевозивший боеприпасы и топливо для армии РФ. Сейчас выясняются подробности потерь врага", – сообщают в СБУ.

ВМС вторично атаковали корабль "Павел Державин"

13 октября ВМС во второй раз поразили российский патрульный корабль "Павел Державин". Об этом Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС ВСУ, капитан 3 ранга заявил в эфире Еспресо. При этом он пока не подтвердил попадание в российский ракетоноситель "Буян", о котором сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники в СБУ.

"Мы официально подтверждаем второе поражение патрульного корабля "Павел Державин". Также мы подтверждаем, что этот корабль покидает этот участок моря и движется сейчас в восточном направлении. Все, что касается других информационных поводов таких, как сообщение об "Алросе", о корабле класса "Буян", эту информацию пока подтвердить официально не можем", – сказал он.

корабель "Павел Державін"

Фото: ria.ru


ПАСЕ официально признала Путина диктатором

13 октября на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы депутаты поддержали резолюцию, согласно которой российского президента Владимира Путина официально признали диктатором, а его режим – диктатурой. Об этом информируют нардепы Алексей Гончаренко и Евгения Кравчук.

"Путин признан диктатором, а Россия – диктатурой! Призвали все страны выполнить ордер на арест Путина, выданный МУС и арестовать его", – написал Гончаренко.

Соответствующую резолюцию Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно поддержала 43 голосами.

Также ПАСЕ сделала ряд важных заявлений, в частности, о процессе внесения изменений в конституцию РФ, которые позволяли Путину оставаться у власти до 2036 года. Ассамблея признала, что подавляющая власть президента России и отсутствие системы сдерживаний и противовесов превратили страну в де-факто диктатуру, объясняет Кравчук.

Украинская артиллерия впервые превзошла российскую по количеству выстрелов

Украинские артиллеристы начали выпускать больше снарядов, чем русские. Об этом сообщил официальный телеграмм-канал Сухопутных войск ВСУ.

"Украина впервые с начала полномасштабной войны производит больше артиллерийских выстрелов в день, чем Россия", - сообщили в сухопутных войсках и обнародовали инфографику, которая демонстрирует среднее дневное количество артвыстрелов с начала полномасштабного вторжения.

Кількість артпострілів на добу, інфографіка

Фото: Сухопутные войска ВСУ


Германия выделила 76 млн евро на защиту и восстановление украинской энергетики

Правительство Германии через немецкий банк развития KfW выделило грант на 76 млн евро для НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщает пресс-служба компании. Средства будут направлены на финансирование строительства инженерной защиты подстанций, установку нового высоковольтного оборудования, в частности автотрансформаторов, и модернизацию сети на границе с Европой.

Соответствующее соглашение 13 октября подписали председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, старший менеджер портфолио проект KfW Альмут Алерс и региональный менеджер по Восточной Европе, Кавказу, Центральной Азии KfW Майкл Эверс в присутствии Посла ФРГ в Украине Мартина Егера и Председателя представительства KfW Молдове Лоренца Гесснера.

"Финансирование по грантовому соглашению между KfW и Укрэнерго поддержит способность Украины успешно пройти этот и следующие зимние сезоны благодаря содействию быстрому восстановлению и созданию защитных сооружений на подстанциях. А выделенный на днях второй зимний пакет военной помощи от Германии, включающий ПВО PATRIOT, IRIS-T и Gepard поможет защитить критически важную инфраструктуру", - подчеркнул Мартин Егер.

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