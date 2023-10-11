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Обзор

Победные новости 595-го дня войны: ВСУ отбили самую масштабную атаку на Авдеевку, а возле Бахмута уничтожили грузовик с 30 россиянами

Зиновия Воронович
11 октября, 2023 среда
20:00
Победа Украины

Ударная группа "Асгард" ликвидировала вражеский "Урал" с 30 оккупантами на Бахмутском направлении, а ВСУ отразили самую масштабную атаку оккупантов на Авдеевку

Украинские защитники отразили масштабную атаку врага на Авдеевку

Российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки, однако ВСУ смогли ее отразить. Об этом заявил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Украинские военные подбили более 60 единиц вражеской техники. По словам Барабаша, такого еще ни разу не было на этом направлении.

"Ситуация остается очень напряженной. Действительно, вчера они массированно пошли в наступление. Приблизительно с 3 часов начались массированные обстрелы позиций вокруг города. И с севера, и с юга и саму "промку" также начали крыть", - говорится в заявлении.

Ближе к 5:30-6:00 террористы начали бить по Авдеевке. Большими силами россияне вчера штурмовали, для этого были использованы десятки единиц бронированной техники. В военной администрации уточнили, что РФ бросила в атаку до 2 тыс. личного состава для атаки на Авдеевку.

Испания и Хорватия профинансируют гуманитарное разминирование в Украине

Украина получит 6,5 млн евро на нужды гуманитарного разминирования от правительств Хорватии и Испании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

О помощи страны объявили на проходящей в Хорватии Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Украине.

"Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович заявил, что уже завтра правительство этой страны примет решение об оказании Украине помощи в гуманитарном разминировании в размере 5 миллионов евро. Также министр иностранных дел Испании по вопросам Европейского Союза и сотрудничества сообщил, что Испания выделит 1,5 миллиона евро в поддержку гуманитарного разминирования в Украине", – сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Ярославу Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки Европы-2023

Украинская спортсменка Ярослава Магучих вошла в тройку номинанток на звание лучшей легкоатлетки 2023 года в Европе. Об этом сообщила Европейская легкоатлетическая ассоциация, обнародовавшая тройку финалистов.

Среди конкуренток украинки – представительница Нидерландов Фемке Бол (бег) и испанка Мария Перес (спортивная ходьба).

Имя победительницы объявят на церемонии награждения Golden Tracks, которая пройдет 21 октября в Вильнюсе, Литве.

Ярослава Магучіх

Фото: Reuters


Ярослава Магучих – украинская легкоатлетка, родом из Днепропетровска. Она бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 года, чемпионка Европы по легкой атлетике в помещении (2021), чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка мира и Европы среди юношей, рекордсменка мира среди юниоров (группа до 20 лет), чемпионка мира по легкой атлет ).

Стало известно, когда Дания передаст F-16

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна сможет передать Украине первые F-16 уже в марте-апреле 2024 года.

"Мы ожидаем, что в марте-апреле мы сможем передать Украине первую партию боевых самолетов. Но нужно еще много работать, чтобы украинцы могли их эксплуатировать", – сказал он.

По его словам, Украина должна не только получить истребители, но и иметь возможность их обслуживать

"Моя четкая цель, чтобы в первом квартале 2024 года мы могли отправить в Украину первый боевой самолет. Но это зависит от подготовки пилотов и не в последнюю очередь вспомогательного персонала, который должен обслуживать самолеты", – добавил Троэльс Лунд Поульсен.

На Бахмутском направлении ВСУ уничтожили "Урал" с оккупантами и САУ "Пион"

Ударная группа "Асгард" на Бахмутском направлении уничтожила три грузовика "Урал" на Бахмутском направлении. В одном из них было 30 россиян. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

"Бахмутское направление. Горячий участок фронта. Работает группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ во взаимодействии с группой "Шарк" 28-й ОМБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр, - написал генерал Сырский. - Были уничтожены "Урал" с 30 россиянами, поражены САУ 2С7 "Пион", а также ликвидированы еще два "Урала" и "Буханка".

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