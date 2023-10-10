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Обзор

Победные новости 594-го дня войны: разработка уникальных раций, которые враг не сможет заглушить, сотни тысяч снарядов для Украины и зерновой коридор через Молдову

Зиновия Воронович
10 октября, 2023 вторник
20:00
Статьи

В Украине разработали уникальные рации, которые не по зубам вражеским РЭБ, Rheinmetall изготовит 150 тыс. снарядов для Украины, а Зеленский анонсировал новый зерновой коридор

В Украине разработали рацию, которую враг не сможет заглушить

Украинские разработчики создали радиостанцию Himera, которую не смогут заглушить вражеские радиоэлектронные средства борьбы. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Враг постоянно использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия Силам обороны. Чтобы наши военные всегда имели связь и эффективно координировали работу подразделений, украинские разработчики создали радиостанцию Himera. Это уникальная технология, которая работает под вражеским РЭБом. Россияне не могут заблокировать сигнал рации и расшифровать его. Разработка держит заряд до 4 дней", – сообщил он.

По его словам, рацию можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка — для поиска и эвакуации воинов. Управлять радиостанциями можно просто через приложение в телефоне.

"Убежден, что в скором времени на фронте будет еще больше таких раций. Himera стала лучшим defense-tech стартапом ІТ Арены 2023 и получила 10 тысяч долларов на масштабирование и развитие продукта", – добавил он.

В Украину станет легче поставлять сырье для боеприпасов

Кабмин на заседании 10 октября принял решение, которым максимально упростил импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство максимально упростило ввоз беспилотников. Расширило перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля. Мы сняли бюрократические препятствия для закупок украинских дронов", – сказал он.

По его словам, отдельным постановлением упрощен и импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА.

"Это обеспечит наши потребности и позволит нарастить выпуск беспилотников", – сказал Шмыгаль.

"В этом году производство уже выросло в сотню раз, и вырастет еще больше", – добавил он.

Rheinmetall изготовит более 150 тысяч снарядов для Украины

Оружейный концерн Rheinmetall получил от немецкого правительства заказ более чем на 150 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Фото: Rheinmetall

Rheinmetall получил заказы на поставку свыше ста тысяч 155-мм снарядов от испанской дочерней компании Rheinmetall Expal Munitions, а также дополнительных разрывных снарядов DM 121. Указано, что "несколько десятков тысяч" снарядов поставят в Украину в 2023 году, остальные - в 2024-м. Стоимость заказа составляет "трехзначную сумму в миллионах евро.

"Черные Запорожцы" уничтожили вражескую САУ на рекордном расстоянии

Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев поразили самоходную артустановку 2С5 "Гиацинт-С" на рекордном расстоянии – 17,4 км. Об этом сообщает "Военный курьер" со ссылкой на производителя FPV-дронов TORO.

По данным производителя, что работать на таких расстояниях очень сложно, ведь распространенный дрон "Мавик", сопровождающий FPV, так далеко не долетит. Поэтому, по их словам, чтобы достать до цели на рекордном расстоянии, бойцам пришлось подключить один из крылатых беспилотников артиллерийской разведки.

Зеленский анонсировал новый зерновой коридор через Молдову

В скором времени заработает зерновой коридор через Молдову в Румынию. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время официального визита в Будапешт.

"В треугольнике Украина – Румыния – Молдова мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей нашей Европы. Уже скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию. И это пример того, как много мы можем сделать вместе, что будет иметь значение не только для нас, но и для Европы и мира в целом", - добавил президент Украины.

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