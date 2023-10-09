Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Победа Украины Победные новости 593-го дня войны: возле Бахмута взяли в плен российского комбата, украинские разработчики получили более $1 млн на оборонные технологии
Обзор

Победные новости 593-го дня войны: возле Бахмута взяли в плен российского комбата, украинские разработчики получили более $1 млн на оборонные технологии

Зиновия Воронович
9 октября, 2023 понедельник
20:00
Победа Украины

В районе Бахмута взяли в плен комбата российского добробата, украинские разработчики уже получили более $1 млн грантов на оборонные технологии

Силы обороны имеют частичный успех в районе Вербового на Запорожье

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил , что за сутки украинские военные ликвидировали 147 россиян и имеют частичный успех в районе Вербового.

"Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении. Имеем частичный успех западнее Вербового", - отметил он.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 795 огневых задач и ликвидировали 147 россиян, уничтожили 6 единиц военной техники РФ, в том числе 2 танка, 3 ББМ и одну артиллерийскую систему. Также украинские военные ликвидировали 3 российских склада с боеприпасами.

Возле Бахмута взяли в плен комбата российского добровольческого батальона

Третья отдельная штурмовая бригада взяла в плен командира добробата армии РФ. Об этом сообщают в телеграм-канале 3-й ОШБр.

"В результате уникальной операции на Бахмутском направлении бойцы Третьей штурмовой бригады захватили вражеского майора, командира добровольческого батальона "Алга" 72 ОМСБР РФ. Теперь он – один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов", – говорят в бригаде.

В Украине рекордный урожай гречихи

Украинские аграрии собирают рекордный урожай гречихи. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает пресс-служба ведомства.

"В этом году благодаря благоприятным погодным условиям и Вооруженным Силам Украины обкос гречихи проходит быстрее, чем в прошлом году. Уже собран урожай с 86% площадей по сравнению с 49% на аналогичную дату прошлого года. Что касается урожайности, то есть и лучшие результаты: текущий показатель равен 1,42 т/га, прошлогодняя с примерно такой же части площадей составляла 1,22 т/га. Собственно, именно эти факторы в совокупности дали нам возможность собрать рекордный урожай гречихи", – рассказал чиновник.

гречка

Фото: иллюстративное


На первую неделю октября аграрии уже намолотили 173,8 тыс. тонн гречки, однако сбор продолжается. В прошлом году было собрано около 148 тыс. тонн.

Украинские разработчики получили более $1 000 000 грантов на оборонные технологии

Украинские разработчики получили от Brave1 более $1 000 000 грантов на оборонные технологии. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Это 57 уникальных разработок, которые прошли тщательную проверку Генштаба ВСУ. Более 500 военных экспертов сочли их важными для нашей победы. Часть технологий уже сохраняет жизнь наших бойцов на фронте и помогает уничтожать врага", – сообщил он.

В частности, речь идет о боевых роботах с турелями, беспилотниках с ИИ, морских дронах и системах противодействия РЭБ.

Brave1 — совместная инициатива с Минобороны, Генштабом, СНБО, Минстратегпромом и Минэкономики. Кластер объединяет сотни топовых разработчиков и военных для лучшего взаимодействия. Силы обороны могут поставить конкретные задачи разработчикам, а компании получить профильную поддержку и грант на развитие продукта.

Всего в Brave1 поступило 583 проекта, 305 из них уже прошли оборонную экспертизу. Еще 19 проектов – на стадии заключения договоров на $315 тысяч. Убежден, что именно украинские решения помогут добиться технологического преимущества на поле боя.

Еще 9 детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину

Украина вернула 9 детей, находившихся на временно оккупированных Россией территориях. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Отныне в комфортных условиях и психологической безопасности будут жить пятеро девочек и четверо мальчиков. Возраст детей – от 5 до 14 лет", – написал он.

Прокудин отметил, что в целом с начала 2023 года удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 121 ребенка с Херсонщины.

Статьи
Новости
Запорожье
Технологии
военные силы Украины
Бахмут
Военные новости
Читайте также:
ЗСУ наступ
8 октября, 2023 воскресенье
Экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий назвал событие, после которого поражение России станет неизбежным
Путін
9 октября, 2023 понедельник
ISW: Россия готовится к возможным конфликтам со странами НАТО
Запорізька АЕС
8 октября, 2023 воскресенье
С помощью бойцов из Новой Зеландии десант ГУР высаживался в Энергодаре, чтобы освободить Запорожскую АЭС
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.46
    Покупка 37.46
    Продажа 38.18
  • EUR
    Покупка 39.71
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
9 октября
21:15
Владимир Сальдо
Гауляйтера Херсонщины Сальдо подозревают в отдаче приказа пытать гражданских
20:40
Польско-украинская лента In the Rearview о беженцах из Украины победила на фестивале War on Screen
20:35
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Израиль становится новой зоной политической напряженности. Активизация боевых действий на линии Купянск - Сватово - Кременная. Колонка Сергея Згурца
19:42
Бойцы 3-й ОШБр взяли в плен командира российского добробата "Алга"
19:25
Обновлено
Россияне ударили по библиотеке в Херсоне и дому в Киндейке: есть пострадавшие
19:17
Укргидрометцентр предупреждает о заморозках. Когда и где именно
18:53
Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху сообщил Байдену, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газы, — СМИ
18:47
Зеленский 10 октября посетит Румынию
18:32
Обновлено
Подозреваемого во взяточничестве мэра Сум отстранили от должности
18:19
Эксклюзив
ПАСЕ в среду может одобрить резолюцию о признании Путина диктатором
18:18
Флигель на Рейтарской: памятник культуры или просто сооружение?
18:11
Обновлено
На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии, - СМИ
18:10
OPINION
Трагическая серия культового сериала "Особенности закупок министерства обороны"
18:05
Щит Капитана Америки и костюм Ди Каприо из "Титаника": на лондонском аукционе продадут известный кинореквизит на сумму €14 млн
17:58
Эксклюзив
Подобные действия в военное время могут привести к аду: Defense Express о проверках оборонного предприятия КБ "Луч"
17:57
совбез ООН
Совбез ООН не смог принять совместное заявление о нападении ХАМАСа на Израиль
17:56
В Киевстаре заверили, что арест акций Фридмана не повлияет на деятельность компании
17:56
Пресс-релиз
Еспресо – первый среди информационных телеканалов в сентябре
17:47
Корректировщика ударов РФ по многоэтажке, больнице и зданию СБУ в Днепре приговорили к 15 годам заключения
17:40
Обновлено
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газы и нанес удары по территории Ливана
17:33
Парламент Грузии отказался осуждать намерения РФ разместить пункт базирования флота в оккупированной Абхазии
17:30
Эксклюзив
"Есть другие варианты наполнения бюджета": первый вице-президент Торгово-промышленной палаты об увеличении налогов
17:26
Инфографика
В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 0,5%
17:22
Компания VEON, владелец Киевстара, продала российские активы Beeline
17:12
Еврокомиссия приостановила финансовую помощь Палестине из-за агрессии против Израиля
17:11
Силы обороны имеют частичный успех в районе Вербового на Мелитопольском направлении, - Тарнавский
17:00
В Киеве начали включать отопление в больницах, школах и детсадах
16:45
Инфографика
С начала полномасштабной войны каждый девятый украинец стал жертвой мошенников, - опрос
16:44
В ЕС заверили, что атака ХАМАС на Израиль не повлияет на помощь Украине
16:41
Эксклюзив
Русские военные
РФ может в ближайшее время попытаться атаковать Купянск: депутат Харьковского горсовета о ситуации на Лимано-Купянском направлении
16:41
Шмыгаль предупредил, что около 6 млн украинцев находятся под угрозой минной опасности
16:38
Эксклюзив
Главред израильского портала "Детали" объяснил, для чего боевики ХАМАС похищают гражданских и тела убитых военных
16:26
Умеров обсудил с министром обороны Нидерландов потребности ВСУ в дальнобойных ракетах и ПВО
16:20
Экуменическая социальная неделя: международные эксперты о влиянии войны в Украине на мир
16:13
Число погибших в результате нападения ХАМАС израильтян возросло до 800
16:11
Партнерский материал
На защите красоты Украины вместе: более 8 миллионов на подготовку аэроразведчиц для ВСУ – собрано
15:45
Volvo
Volvo отключила российских пользователей от своих онлайн-сервисов
15:31
Эксклюзив
ВСУ ведут оборону из руин домов: лейтенант об активизации врага на Марьинском направлении
15:21
Подержанные электромобили и гибриды: в Укравтопроме обнародовали рейтинг авто, которые в этом году приобретают популярность
14:44
Вагнеровцы готовили ХАМАС к атаке на Израиль, – Центр нацсопротивления
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV