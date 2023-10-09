Победные новости 593-го дня войны: возле Бахмута взяли в плен российского комбата, украинские разработчики получили более $1 млн на оборонные технологии

Силы обороны имеют частичный успех в районе Вербового на Запорожье

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил , что за сутки украинские военные ликвидировали 147 россиян и имеют частичный успех в районе Вербового.

"Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении. Имеем частичный успех западнее Вербового", - отметил он.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 795 огневых задач и ликвидировали 147 россиян, уничтожили 6 единиц военной техники РФ, в том числе 2 танка, 3 ББМ и одну артиллерийскую систему. Также украинские военные ликвидировали 3 российских склада с боеприпасами.

Возле Бахмута взяли в плен комбата российского добровольческого батальона

Третья отдельная штурмовая бригада взяла в плен командира добробата армии РФ. Об этом сообщают в телеграм-канале 3-й ОШБр.

"В результате уникальной операции на Бахмутском направлении бойцы Третьей штурмовой бригады захватили вражеского майора, командира добровольческого батальона "Алга" 72 ОМСБР РФ. Теперь он – один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов", – говорят в бригаде.

В Украине рекордный урожай гречихи

Украинские аграрии собирают рекордный урожай гречихи. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает пресс-служба ведомства.

"В этом году благодаря благоприятным погодным условиям и Вооруженным Силам Украины обкос гречихи проходит быстрее, чем в прошлом году. Уже собран урожай с 86% площадей по сравнению с 49% на аналогичную дату прошлого года. Что касается урожайности, то есть и лучшие результаты: текущий показатель равен 1,42 т/га, прошлогодняя с примерно такой же части площадей составляла 1,22 т/га. Собственно, именно эти факторы в совокупности дали нам возможность собрать рекордный урожай гречихи", – рассказал чиновник.

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Украинские разработчики получили более $1 000 000 грантов на оборонные технологии

На первую неделю октября аграрии уже намолотили 173,8 тыс. тонн гречки, однако сбор продолжается. В прошлом году было собрано около 148 тыс. тонн.

Украинские разработчики получили от Brave1 более $1 000 000 грантов на оборонные технологии. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Это 57 уникальных разработок, которые прошли тщательную проверку Генштаба ВСУ. Более 500 военных экспертов сочли их важными для нашей победы. Часть технологий уже сохраняет жизнь наших бойцов на фронте и помогает уничтожать врага", – сообщил он.

В частности, речь идет о боевых роботах с турелями, беспилотниках с ИИ, морских дронах и системах противодействия РЭБ.

Brave1 — совместная инициатива с Минобороны, Генштабом, СНБО, Минстратегпромом и Минэкономики. Кластер объединяет сотни топовых разработчиков и военных для лучшего взаимодействия. Силы обороны могут поставить конкретные задачи разработчикам, а компании получить профильную поддержку и грант на развитие продукта.

Всего в Brave1 поступило 583 проекта, 305 из них уже прошли оборонную экспертизу. Еще 19 проектов – на стадии заключения договоров на $315 тысяч. Убежден, что именно украинские решения помогут добиться технологического преимущества на поле боя.

Еще 9 детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину

Украина вернула 9 детей, находившихся на временно оккупированных Россией территориях. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Отныне в комфортных условиях и психологической безопасности будут жить пятеро девочек и четверо мальчиков. Возраст детей – от 5 до 14 лет", – написал он.

Прокудин отметил, что в целом с начала 2023 года удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 121 ребенка с Херсонщины.