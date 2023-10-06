Победные новости 590-го дня войны: 303 млрд грн на оборону Украины и успехи ВСУ в контрнаступлении

Король Испании Филипп VI выразил восхищение украинским народом

5 октября во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Испанию в Гранаде состоялась аудиенция у Короля Филиппа VI.

Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Зеленский выразил благодарность Королю Филиппу, королевской семье Испании и всему народу за неизменную поддержку Украины.

Филипп VI выразил восхищение украинским народом, сопротивляющимся агрессии. Он подчеркнул, что поддержка Испанией Украины в этой борьбе основывается на принципиальном уважении суверенитета и недопустимости агрессий.

ВСУ продвинулись под Андреевкой и Работино

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские войска продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области) и на Бахмутском.

В ISW подтвердили данные Генштаба ВСУ, что украинские силы достигли неопределенных успехов к востоку от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута). В то же время спикер Таврической группировки войск полковник Александр Штупун сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к западу от Работино (10 км к югу от Орехова).

ВСУ создали дальнобойный огневой кулак, поэтому РФ не может вести контрбатарейную борьбу

Об этом сообщил начальник ГУ Ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем ГШ ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов.

"Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам мы скомбинировали и создали дальнобойный огневой кулак, который бьет настолько мощно, что враг уже не может вести с нами действенную контрбатарейную борьбу", - подчеркнул Баранов.

Сейчас большинство, до 90%, огневого поражения сил и средств россиян приходится на ракетные войска и артиллерию ВСУ.

Швеция пришлет Украине новый пакет военной помощи

Об этом заявил в пятницу министр обороны Пал Йонсон, передает Reuters .

Стоимость пакета составляет около 199 млн долларов.

Новый пакет военной помощи станет 14-м пакетом помощи, который Швеция предоставит Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Таким образом, общая стоимость такой помощи скандинавской страны составит чуть более 22 млрд крон.

Йонсон заявил на пресс-конференции, что правительство также официально поручило вооруженным силам проанализировать, сможет ли Швеция направить в Украину истребители Jas Gripen.

СБУ выманила из Приднестровья и задержала в Одесской области агента ФСБ

Контрразведка СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области российского агента Скифа.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Враждебной задачей агента было создать собственную агентурную сеть на юге Украины. С этой целью он пытался дистанционно вербовать жителей Одесской области, в том числе местных правоохранителей.

Для того чтобы вывести преступника на территорию Украины, контрразведчики СБУ ввели в поле его зрения сотрудницу СБУ и создали условия по ее "согласию" на сотрудничество с террористами.

"По сценарию украинской спецслужбы злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать "кандидатку". Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его "на горячем", - говорится в сообщении.

ВР проголосовала за увеличение расходов на нужды обороны до 303 млрд грн

Об этом информируют глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа и нардеп Ярослав Железняк .

Пидласа рассказала, что поправки к законопроекту рассматривали более 11,5 часа, впрочем, существенных изменений не произошло. Нардеп Железняк уточнил, что за законопроект проголосовали 313 депутатов.

Выделенные средства в большинстве своем направят на нужды обороны, а именно на:

Минобороны – 211 млрд грн

МВД – 79 млрд грн

Минстратегпром – 4,3 млрд грн

Службу безопасности Украины – 4,2 млрд грн

Главное управление разведки – 2,5 млрд грн

Госспецсвязи – 570 млн грн

Службу внешней разведки – 500 млн грн

Управление государственной охраны – 230,5 млн грн

Кроме того, увеличили расходы на:

Министерство социальной политики – 16,5 млрд грн

Министерство иностранных дел – 1,3 млрд грн

Министерство образования и науки – 572 млн грн

Министерство энергетики – 350 млн грн

Государственное бюро расследований – 219 млн грн

В Донецкой области разбился российский самолет

Российские военные информационные каналы сообщили, что российская ПВО сбила свой самолет неподалеку от линии фронта Донецкой области.

Пилот вроде бы успел катапультироваться и выжил, передает Военный курьер.

"С такими темпами работы нашей доблестной ПВО мы скоро останемся без авиации" , - пишет канал Fightbomber.

По этому случаю пропагандисты жалуются, что их военные сбивают свои самолеты из-за плохого уровня взаимодействия подразделений.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения врага

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщает Генштаб Украины.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны, 6 артиллерийским средствам, 1 району сосредоточения личного состава и по 1 станции РЭБ противника.