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Обзор

Победные новости 589-го дня войны: Украина получит еще больше систем ПВО, а дроны СБУ "выключили" военные объекты россиян

5 октября, 2023 четверг
19:00
Победа Украины

Украинские защитники продолжают наступательные действия и продвинулись вперед в районе Бахмута, а дроны СБУ оставили без света важные военные объекты российских окупантов в Курской области

Силы обороны продвинулись в районе Новопрокоповки и Бахмута

Украинские защитники продолжают наступательные действия и продвинулись вперед в районе Бахмута Донецкой области и Новопрокоповки на Запорожье.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские бойцы за прошедшие сутки продолжали наземные атаки на железнодорожную линию между Клищиевкой и Андреевкой. Как отмечают аналитики со ссылкой на Генштаб, ВСУ добились частичного успеха вблизи этих населенных пунктов.

В Раде собрали 226 подписей за рассмотрение запрета УПЦ (МП)

В четверг, 5 октября, в Верховной Раде собрали 226 подписей за обращение к председателю ВР Руслану Стефанчуку о рассмотрении запрета УПЦ (МП) в Украине.

Об этом рассказала народная депутат Юлия Клименко.

"226 подписей народных депутатов собрано за обращение к Руслану Стефанчуку о внесении в зал на голосование запрета московской церкви, следовательно, голоса в зале есть", - говорится в сообщении.

Украина получит больше систем ПВО по результатам визита Зеленского в Испанию

Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

По словам Кулебы, на фоне российского теракта в Купянском районе, из-за чего погиб 51 человек, ключевая тема разговоров – это ПВО, зенитные системы, антидроновое оружие, средства радиотехнической борьбы. То есть все то, что позволит Украине предотвращать подобные трагедии и подавить способность россиян бомбить наши мирные города и села.

"У президента есть конкретные договоренности, я сейчас не могу их озвучивать, но больше таких систем будет в Украине по результатам визита президента в Гранаду", – добавил министр.

ІТ-Армия остановила работу крупнейших аэропортов РФ

Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров.

"ІТ-армия активно работает, почти ежедневно российские сайты выходят из строя, данные утекают, а работа госучреждений парализуется. Один из последних кейсов - остановка крупнейших аэропортов России. IT-армия сломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo", - отмечает он.

Дроны СБУ оставили без света важные военные объекты россиян в Курской области

Дроны СБУ оставили без света важные военные объекты российских оккупантов, сообщил источник в спецслужбе журналистам Униан.

В частности, по словам нашего собеседника, очередной блэкаут произошел "в рамках "подготовки" войск оккупантов к осенне-зимнему периоду".

В частности, военные объекты РФ были подключены к электроподстанции в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково Курской области. Именно ее и атаковали дроны СБУ.

Это уже не первый блэкаут в Курской области, вызванный атаками СБУ. Предыдущий был 29, а до этого – 26 сентября. Тогда также были поражены электроподстанции, от которых питались важные военные объекты россиян.

Совместная борьба с дезинформацией: Украина подписала соглашение с Литвой, Латвией, Польшей и Румынией

Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Согласно документу, стороны будут оказывать взаимную поддержку мер в сфере деятельности по анализу и сдерживанию распространения многомерной дезинформации на национальном, региональном и международном уровнях.

Кроме того, страны будут проводить совместные учения по выявлению, реагированию и предотвращению дезинформации.

Авиация Украины нанесла 12 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, 3 артиллерийских средства и станцию РЭБ противника.

УПЦ МП
СБУ
Испания
военные силы Украины
Война с Россией
окупанти
безпілотник
кибератаки
Бахмут
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