Победные новости 588 дня войны: оккупанты готовят побег из Токмака, а ГУР провело спецоперацию в Крыму

МВФ возобновил работу постоянного офиса в Киеве

Во вторник, 3 октября, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о возобновлении работы постоянного представительства в Киеве, которое было закрыто с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Об этом она написала в Х (Twitter).

"Я рада объявить об открытии постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы еще больше углубляем наше взаимодействие с Украиной", – написала Георгиева.

Оккупанты готовятся к бегству из Токмака

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

"Паники нет", но паника есть. Оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже поджигает в Токмаке", - написал он телеграммам.

По его словам, несколько недель назад оккупанты начали вывозить органы "власти", а несколько дней назад российские офицеры начали интенсивно эвакуировать свои семьи.

Кроме того, российские оккупанты перешли и в учебные заведения - вывозят школы, училище, техникум.

К тому же вечером 3 октября в Токмаке объявили о закрытии так называемого админучреждения, магазинов и рынка.

ЕС готовится к переговорам по вступлению Украины в союз

Это подтвердил "Общественному" министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

"Большой вопрос - это то, что мы должны начать переговорный процесс, официальный переговорный процесс с Украиной по вступлению в Европейский Союз в конце этого года. Это очень конкретный, очень точный процесс, который продолжается", - сказал Тсахкна.

Рострел Небесной сотни: ГБР закончило расследование, дело передали в суд

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Работники ГБР завершили расследование масштабного дела по прежнему руководству государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18-20 февраля 2014 года", – говорится в заявлении.

Обвинительный акт направлен в суд.

За совершение этих преступлений привлекают к ответственности бывших чиновников:

экс-президента Украины Виктора Януковича;

министра внутренних дел Виталия Захарченко;

замминистра внутренних дел;

главу СБУ Александра Якименко;

первого заместителя главы СБУ – руководителя Антитеррористического центра Владимира Тоцкого;

министра обороны Украины Павла Лебедева;

начальника Главного управления – командующего внутренними войсками МВД Украины Станислава Шуляка;

и.о. начальника ГУМВД Украины в Киеве Валерия Коряка;

заместителя начальника ГУМВД Украины – начальника милиции общественной безопасности;

командира ГМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.

Партизаны нашли тайный военный склад россиян недалеко от Симферополя

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Агенты обнаружили скрытый состав российских оккупантов в селе Мазанка Симферопольского района. Он обустроен на заброшенной овощебазе в скале.

Вход в объект укреплен ракушечником и временными укрепсооружениями. Внизу от основного входа расположены палатки с личным составом. А на въезде в село установили посты военной полиции, которая проводит осмотр гражданских автомобилей и местных жителей.

"Координаты: 45.0066749337001, 34.26194089114725 Вероятно, очень жирная цель, которая требует "Грома". Вся информация передана - ожидаем результатов", - пишут партизаны.

Фото: АТЭШ



Украинские дроны поразили российскую систему ПВО "Триумф" возле Белгорода

В ночь с 3 на 4 октября дроны СБУ поразили комплекс ПВО С-400 "Триумф" у российского Белгорода.

Об этом со ссылкой на источники в СБУ сообщает Укринформ.

Минувшей ночью дроны украинской СБУ атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 "Триумф" у российского Белгорода.

Жители Белгородщины выложили в сеть ролики, на которых слышно около 20 взрывов из мест расположения ПВО "Триумф". В настоящее время в соседних населенных пунктах исчез свет.

Цена такого комплекса составляет $1,2 млрд.

Украинский десант высадился в Крыму и дал бой оккупанту

Об этом информирует пресс-служба.

"Спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огненное поражение московским оккупантам", - говорится в заявлении.

На видео, опубликованном Главным управлением разведки, видно, как к побережью подходят катера со спецназовцами. Время проведения десантной операции ГУР не сообщает.

Андрей Юсов, представитель ГУР, заявил Общественному, что группа спецназовцев, совершившая десант на временно оккупированную территорию Крыма, после выполнения задачи наносила потери и отступила. Он также добавил, что украинские спецназовцы также понесли определенные потери.

ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении, оккупанты покинули ряд позиций

Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов сообщил о продвижении ВСУ на Мелитопольском направлении и активной работе украинской артиллерии.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Наша артиллерия очень мощно работает на Мелитопольском направлении. Крайние два дня очень хорошо отработали по оккупационным войскам. Особенно это касается скопления вражеских войск и их логистических путей. Наша пехота тоже работает. Есть определенные тактические продвижения. Россияне покинули ряд позиций, из-за чего образовалась серая. зона. Сейчас они пробуют ходить в контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции", – рассказал Денисов.

Netflix инвестировал в украинский контент несколько миллионов долларов

Соучредитель FILM.UA Group Сергей Созановский оценивает инвестиции стримингового сервиса Netflix в украинский контент более чем в несколько миллионов долларов.

Об этом пишет Forbes Ukraine.

"Более точные цифры не могу сказать, но это очень большие суммы", – добавил Созановский.



По его словам, большие инвестиции в национальный контент означают не только уважение Украины.

"Национальный контент достиг уровня, когда он хорошо работает на разных площадках, это коммерчески привлекательно. Возможно, когда-то Netflix опубликует данные просмотров национального контента. Они впечатляют", - подчеркнул соучредитель FILM.UA Group.

США передадут Украине изъятое у Ирана оружие

США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов, которые могут помочь преодолеть критическую нехватку, с которой сталкивается украинская армия.

Об этом сообщили в CNN.

По словам официальных лиц, Центральное командование США намерено объявить свое решение на этой неделе.

Непонятно, какие законные полномочия будут использовать США для содействия передаче оружия – ООН требует, чтобы изъятое оружие было уничтожено или сохранено. Администрация Байдена месяцами взвешивала, как законно отправить оружие, хранящееся на объектах CENTCOM (Центральное Командование вооруженных сил США) на Ближнем Востоке.