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Обзор

Победные новости 583-го дня войны: оккупанты сбили собственный Су-35 под Токмаком, неизвестная ДРГ зашла в Брянскую область

29 сентября, 2023 пятница
20:00
Победа Украины

Вражеская ПВО сбила собственный самолет Су-35 под Токмаком, а неизвестная ДРГ зашла в Брянскую область РФ

Оккупанты сбили собственный самолет над Токмаком

В ночь на 29 сентября российская противовоздушная оборона в районе временно оккупированного Токмака Запорожской области успешно уничтожила свой самолет Су-35

Об этом в эфире Еспресо рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Согласно этой информации прошлым вечером возле Токмака был действительно сбит российскими средствами ПВО многофункциональный истребитель Су-35. Здесь очень интересно другое: есть общая система свой-чужой, помогающая распознавать свой это самолет или вражеский. То есть, в целом эта система ПВО, которая его сбивала, скорее всего, это была С-300, операторы должны были понимать, что это именно свой самолет", - объясняет эксперт.

По его словам, что Су-35 один из самых дорогих серийных самолетов в РФ и для выполнения боевых задач его стараются нечасто использовать, как, например, фронтовой бомбардировщик Су-34, или Су-130СМ.

Британия ввела санкции в отношении лиц, причастных к псевдовыборам на ВТО

29 сентября правительство Великобритании ввело новые санкции против России из-за проведения выборов на временно оккупированной территории Украины. В частности, список подсанкционных лиц пополнили руководители оккупационных администраций и лица, причастные к организациям и псевдовыборам.

"В последней тщетной попытке нормализовать нелегитимный контроль России над суверенной украинской территорией, Россия организовала незаконные фиктивные "выборы" в начале этого месяца. Эти выборы являются очередным нарушением территориальной целостности Украины и Устава ООН. Ранее в этом месяце Великобритания подтвердила Совету Безопасности ООН доказательства того, что результаты были заранее определены", – говорится в сообщении.

В частности, в список санкций внесли министра по чрезвычайным ситуациям России Александра Куренкова, секретаря ЦИК России Наталью Бударину, главу так называемой Херсонской ОГА Андрея Алексиенко и главу "избирательной комиссии" в Херсоне Марину Захарову.

В Бердянске раздался мощный взрыв

Во временно оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв, после которого начались перебои с электроснабжением в городе. Об этом сообщает глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

"Бердянцы сообщают о мощном взрыве в городе и нестабильном электроснабжении после него. Советуем выключить все электроприборы из сети. Взрыв был слышен в нескольких районах Бердянска. Уточняем информацию и следим за новостями от Генерального штаба ВСУ", - написала она в своем телеграм-канале.

Она добавила, что взрыв был слышен в нескольких районах Бердянска.

Дрон СБУ уничтожил радиолокационную станцию в Курской области

Российская радиолокационная станция "Каста" была уничтожена дроном Службы безопасности Украины рядом с поселком Горьи Беловского района Курской области, сообщают СМИ со ссылкой на источники в СБУ.

Каста-2Е2 (39Н6) – российская подвижная трехкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона кругового обзора режима дежурства. Предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе на предельно малых высотах, их трассовых характеристик и выдачи координат и параметров движения на системы управления ПВО (РТВ, ЗРВ, ИА), ВВС и военного ПВО, при этом одновременно на двух потребителей по радиоканалам и/или кабельной линии связи, а еще на одного – с цифро-аналоговым сообщением.

Украинская ДРГ зашла в Брянскую область

Полсотни человек в составе украинской ДРГ вошли в Брянскую область РФ. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Украинская ДРГ в составе около 50 человек зашла в Брянскую область В настоящее время в районе поселка Лугового идет бой. Сообщают, что перекрыты некоторые дороги в Новозыбковском районе региона. Для силовых ведомств объявлен общий сбор", - написал он.

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