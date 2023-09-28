Победные новости 582-го дня войны: Силы обороны закрепляются у Вербового, Украина вошла в руководящий орган МАГАТЭ

В Украине пробурили 5 газовых скважин

В Украине запущено пять дополнительных газовых скважин. Четыре пробурили на старых месторождениях, которым по 45-55 лет, одно – совершенно новое. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"Чтобы достичь наших целей по наращиванию добычи, мы комбинируем: используем современные технологии для открытия новых залежей на уже истощенных месторождениях и увеличиваем инвестиции в исследования и освоение новых участков", – указал и.о. генерального директора АО "Укргаздобыча" Олег Толмачев.

Таким образом, на одном из старых месторождений суточная добыча газа за последние два года увеличилась на 35%, на другом – почти на 50%.

Украина вошла в Совет управляющих МАГАТЭ

Украина вошла в состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии на 2023-2025 годы. Это один из двух руководящих органов МАГАТЭ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ на 2023–2025 годы. Я благодарю каждую страну, которая поддержала нашу заявку", – написал он. По его словам, Украина ставит перед собой задачу усилить роль МАГАТЭ и работать в целях укрепления ядерной безопасности и защищенности.

"Мы все должны работать вместе – все в мире, кто ценит безопасность, – чтобы положить конец всем видам ядерного шантажа, которые Россия пытается сделать нормой. Ядерная и радиационная безопасность должны быть гарантированы", – написал Зеленский.

Фото: Твиттер Рафаэль Гросси

Силы обороны закрепляются на рубежах под Вербовым на Запорожье

Украинские защитники закрепляются на рубежах под Вербовым в Запорожской области. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире "Радио Свобода".

"Если говорить о минувших сутках, то идет наше закрепление на соответствующих рубежах. Чтобы мы могли двигаться вперед, мы должны хорошо закрепиться, чтобы, не дай Бог, враг не ударил где-то нам во фланг, или не проломил нашу оборону и не зашел с другой стороны, чтобы не было для наших наступающих войск каких-то проблем", – сообщил он и добавил, что враг постоянно пытается отбить позиции. Российские войска стоят в обороне, но постоянно совершают вылазки небольшими группами.

Армия дронов пополнилась более чем на 1700 беспилотников

Минцифры передало на фронт еще 1700+ беспилотников от Армии дронов. Об этом сообщил министр Михаил Федоров.

Среди переданных как дроны украинского производства, так и иностранные беспилотники, стоящие на вооружении стран НАТО. Ударные "Вампиры", FPV-дроны "Феникс", скоростные "Пингвины", Avenger, а также Mavic и Matrice.

"Передаем также секретные птички, которые уже показали результаты на поле боя. Скоро их работу почувствуют на себе оккупанты, а вы узнаете об этом из новостей, - сообщил Михаил Федоров. - Дроны помогут Силам обороны проводить разведку, уничтожать вражескую технику и спасать самое ценное - жизнь наших воинов. Только за прошлый месяц операторы поразили 780 единиц техники. Дальше – больше".