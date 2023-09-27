Победные новости 581-го дня войны: командующий Тарнавский анонсировал хорошие новости из Таврии, а оккупанты готовятся к обороне в Крыму

Платформа для бронирования жилья Airbnb будет популяризировать поездки в Украину после войны

Государственное агентство по развитию туризма и американская компания Airbnb подписали меморандум. Об этом сообщила глава Госагентства Марьяна Олеськив.

"Airbnb будет промотировать Украину как туристическую дестинацию! Сегодня мы подписали совместный меморандум и это беспрецедентное и очень знаковое событие, – написала она. – Все знают одну из самых больших в мире платформ для бронирования жилья и поиска самых ярких впечатлений. Однако не все знают, насколько предано эта прекрасная компания поддерживала Украину с самого начала полномасштабной войны. Теперь Airbnb поможет в послевоенном восстановлении туристической отрасли Украины. Мы будем совместно работать над популяризацией нашей страны как туристически привлекательной дестинации".

По словам Марьяны Олеськив, речь идет также о Крыме, как только его деоккупируют.

"Для нашей команды Государственное агентство развития туризма Украины это сверхважный шаг, поскольку трудно переоценить экономическое влияние от активной работы Airbnb в нашей стране, – говорит глава Госагентства. – Как только станет безопасно и возобновится авиасообщение, Украина прогнозируемо станет одним из главных туристических векторов Европы, особенно для тех стран, которые сегодня поддерживают нас в борьбе за независимость. Airbnb выражает готовность стать нашим надежным партнером, который будет распространять привлекательность Украины между миллионами своих пользователей, а также будет делиться с нами данными с платформы".

Хорошие новости с Таврического направления

27 сентября командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем телеграм-канале анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении.

"Таврическое направление. Будут хорошие новости. Наши воины стабильно продвигаются и уничтожают россиян", - написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", опубликовав видео подразделения аэроразведки "Кобра".

Накануне генерал Тарнавский сообщал, что артиллерийские подразделения за сутки выполнили 949 огневых задач.

Таврическое направление охватывает линию фронта от Херсона и Запорожской области до Авдеевки Донецкой области.

США начали работу над передачей активов РФ Украине

Спецпредставитель президента Джо Байдена по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер сообщила, что США работают над передачей активов РФ Украине.

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США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, однако большая часть которых находится в ЕС и Японии, сообщила Прицкер.

Активы РФ, замороженные Западом, должны использоваться для послевоенного восстановления Украины. Юридические команды ведут работу, чтобы понять, что можно делать с российскими активами.

Оккупанты готовят огневые позиции на пляжах в Евпатории

Россияне готовят линии обороны на пляжах Евпатории. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ. На евпаторийской набережной агенты движения обнаружили четыре огневых позиции.

"Неужели рашисты думают, что именно с пляжей Евпатории начнется освобождение Крыма? Это сделано для отмывания денег? Если да, то пусть... Мы же продолжим работать над освобождением Крыма", - пишут партизаны из АТЕШ.

Литва передала Украине радары для ВМС

Вооруженные силы Литвы передали комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины, сообщает сайт министерства национальной обороны Литвы.

Радарные комплекты предназначены для обеспечения морского наблюдения и развития способности воспринимать морскую среду. Литва направила Украине эту технику с учетом потребностей и запроса ВМС.

"Такая поддержка усилит возможности Украины по морскому наблюдению и поможет лучше понять ситуацию на море. Для Украины, которая опустошена российской войной, эти радиолокационные устройства будут важны как для защиты ее территориальных вод, так и для обеспечения безопасности граждан", – сказал литовский министр национальной. обороны Арвидас Анушаускас.