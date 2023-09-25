Победные новости 579-го дня войны: ликвидирован командующий Черноморским флотом РФ, а на аэродроме под Курском дрон-ловушка взорвался вместе с руководством авиаполка

Украинская авиакомпания получила разрешение на полеты в США

Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на полеты на территории Соединенных Штатов Америки. Компания получила разрешение на осуществление хозяйственной деятельности как авиаперевозчика на территории США (DOT approval), сертификат о соответствии требованиям безопасности (TSA) и спецификации оперирования Part129 (FAA).

"Важная цель для международного развития бренда достигнута. Горжусь командой, их профессиональным подходом и настойчивостью в достижении результатов. Также от имени компании выражаю искреннюю признательность компетентным государственным структурам США за доверие и предоставленную возможность работать в Соединенных Штатах", - прокомментировал генеральный директор Дмитрий Дмитрий. .

SkyUp Airlines получила сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129, в США могут летать четыре самолета Boeing 737-800: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF и UR-SQP.

Первая партия танков Abrams уже в Украине

В понедельник, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

"Хорошие новости от министра (обороны, – ред.) Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарим союзников за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", – говорится в сообщении Владимира Зеленского.

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Ранее о передаче американских танков Abrams писала The New York Times со ссылкой на двух чиновников в сфере обороны США. Там заявили, что первые танки "Абрамс" прибыли на несколько месяцев раньше планировавшегося.

Вместе со зданием штаба ЧФ в Севастополе ликвидировали адмирала Соколова

После поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидировано 34 офицера, среди которых командующий флотом Виктор Соколов. Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

"Учитывая факт, что БДК "Минск" должен на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК", - объясняют военные и добавляют, что именно тогда было решено нанести удар.

В результате проведения спецоперации по уничтожению крупного десантного корабля "Минск" и штаба российского Черноморского флота враг потерял 62 человека. Еще 105 окупантов были ранены. Помещение штаба не подлежит восстановлению.

Украина впервые собирается перезимовать только с собственным газом

Украина впервые планирует пройти предстоящий отопительный сезон, пользуясь только газом собственной добычи. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в телемарафоне.

"Хочу напомнить, что мы увеличиваем объемы газа собственной добычи, эти показатели растут. В этом году Нафтогаз пробурил рекордное количество новых скважин, и в следующем году мы продолжим этот тренд. "Традицию" импортировать мы от нее постепенно отказываемся. Эту зиму мы планируем пройти, пользуясь газом украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность", – сказал Чернышев.

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Компания уверена, что Украина пройдет отопительный сезон без потрясений не только в плане обеспечения голубым топливом, но без изменений стоимости для населения. В то же время Чернышев призвал ответственно относиться к использованию газа и позаботиться об энергоэффективности.

"Мы абсолютно уверенно смотрим в предстоящую зиму. Газа у нас достаточно, тарифы стабильны. Прошу всех потребителей обеспечивать энергоэффективные меры и отнестись ответственно к этому типу энергии. Потому что это украинская добыча, наше с вами общее достижение" – заявил он.

В Курске атаковали аэродром и здание МВД

В Курской области силы обороны поразили две "жирные" цели за два дня. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на собственный источник в ГУР.

24 сентября неизвестный дрон атаковал военный аэродром Халино в Курской области. На этом аэродроме базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова, на вооружении которого стоят самолеты Су-30СМ.

Сначала беспилотник перехватили в воздухе с помощью средств радиоэлектронной борьбы и посадили на взлетно-посадочной полосе аэропорта. О перехвате "украинского БПЛА" сообщали местные телеграм-каналы. Однако когда командование полка вместе с офицерами осматривали трофейный БПЛА, он сдетонировал. В результате взрыва пострадал командир полка, его заместитель и группа офицеров-авиаторов. "В течение длительного времени вывозили убитых и раненых", – сообщил источник.

Утром 25 сентября взрывы прогремели непосредственно в Курске. По предварительным данным, украинский беспилотник попал в здание управления MBC Курской области.