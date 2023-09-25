Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Победа Украины Победные новости 579-го дня войны: ликвидирован командующий Черноморским флотом РФ, а на аэродроме под Курском дрон-ловушка взорвался вместе с руководством авиаполка
Обзор

Победные новости 579-го дня войны: ликвидирован командующий Черноморским флотом РФ, а на аэродроме под Курском дрон-ловушка взорвался вместе с руководством авиаполка

Зиновия Воронович
25 сентября, 2023 понедельник
20:00
Победа Украины

В Севастополе вместе со зданием штаба ликвидировали командующего Черноморским флотом РФ, а в Курске за два дня дроны поразили военный аэродром и здание МВД

Украинская авиакомпания получила разрешение на полеты в США

Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на полеты на территории Соединенных Штатов Америки. Компания получила разрешение на осуществление хозяйственной деятельности как авиаперевозчика на территории США (DOT approval), сертификат о соответствии требованиям безопасности (TSA) и спецификации оперирования Part129 (FAA).

"Важная цель для международного развития бренда достигнута. Горжусь командой, их профессиональным подходом и настойчивостью в достижении результатов. Также от имени компании выражаю искреннюю признательность компетентным государственным структурам США за доверие и предоставленную возможность работать в Соединенных Штатах", - прокомментировал генеральный директор Дмитрий Дмитрий. .

SkyUp Airlines получила сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129, в США могут летать четыре самолета Boeing 737-800: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF и UR-SQP.

Первая партия танков Abrams уже в Украине

В понедельник, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

"Хорошие новости от министра (обороны, – ред.) Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарим союзников за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", – говорится в сообщении Владимира Зеленского.

танк Аbrams M1

Фото: gettyimages


Ранее о передаче американских танков Abrams писала The New York Times со ссылкой на двух чиновников в сфере обороны США. Там заявили, что первые танки "Абрамс" прибыли на несколько месяцев раньше планировавшегося.

Вместе со зданием штаба ЧФ в Севастополе ликвидировали адмирала Соколова

После поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидировано 34 офицера, среди которых командующий флотом Виктор Соколов. Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

"Учитывая факт, что БДК "Минск" должен на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК", - объясняют военные и добавляют, что именно тогда было решено нанести удар.

В результате проведения спецоперации по уничтожению крупного десантного корабля "Минск" и штаба российского Черноморского флота враг потерял 62 человека. Еще 105 окупантов были ранены. Помещение штаба не подлежит восстановлению.

Украина впервые собирается перезимовать только с собственным газом

Украина впервые планирует пройти предстоящий отопительный сезон, пользуясь только газом собственной добычи. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в телемарафоне.

"Хочу напомнить, что мы увеличиваем объемы газа собственной добычи, эти показатели растут. В этом году Нафтогаз пробурил рекордное количество новых скважин, и в следующем году мы продолжим этот тренд. "Традицию" импортировать мы от нее постепенно отказываемся. Эту зиму мы планируем пройти, пользуясь газом украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность", сказал Чернышев.

видобуток газу

Фото: pgnig.pl


Компания уверена, что Украина пройдет отопительный сезон без потрясений не только в плане обеспечения голубым топливом, но без изменений стоимости для населения. В то же время Чернышев призвал ответственно относиться к использованию газа и позаботиться об энергоэффективности.

"Мы абсолютно уверенно смотрим в предстоящую зиму. Газа у нас достаточно, тарифы стабильны. Прошу всех потребителей обеспечивать энергоэффективные меры и отнестись ответственно к этому типу энергии. Потому что это украинская добыча, наше с вами общее достижение" – заявил он.

В Курске атаковали аэродром и здание МВД

В Курской области силы обороны поразили две "жирные" цели за два дня. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на собственный источник в ГУР.

24 сентября неизвестный дрон атаковал военный аэродром Халино в Курской области. На этом аэродроме базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова, на вооружении которого стоят самолеты Су-30СМ.

Сначала беспилотник перехватили в воздухе с помощью средств радиоэлектронной борьбы и посадили на взлетно-посадочной полосе аэропорта. О перехвате "украинского БПЛА" сообщали местные телеграм-каналы. Однако когда командование полка вместе с офицерами осматривали трофейный БПЛА, он сдетонировал. В результате взрыва пострадал командир полка, его заместитель и группа офицеров-авиаторов. "В течение длительного времени вывозили убитых и раненых", – сообщил источник.

Утром 25 сентября взрывы прогремели непосредственно в Курске. По предварительным данным, украинский беспилотник попал в здание управления MBC Курской области.

Статьи
Новости
Экономика
Россия
газ
Крым
Нафтогаз
военные силы Украины
Война с Россией
безпілотник
США
Военные новости
оружие для Украины
Читайте также:
22 сентября, 2023 пятница
"Тут вообще интересная история": военный эксперт Самусь о передаче небольшого количества ATACMS
Папа Римський Франциск
24 сентября, 2023 воскресенье
Папа Римский призвал союзников Украины "не играть в игры" с поставкой оружия
Сергій Лавров
23 сентября, 2023 суббота
Лавров заявил в ООН, что Россия не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.56
    Покупка 37.56
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.34
    Продажа 41.22
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
25 сентября
20:19
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Abrams, Avenger и беспилотники: особенности вооружения Вооруженных Сил Украины. Колонка Сергея Згурца
19:57
Итоги International Sustainability Forum 2023: правительству предложат стратегию развития Украины на ближайшие 20 лет
19:56
Всемирный банк
Всемирный банк выделил 100 миллионов долларов Украине. Куда направят средства
19:53
Лукашенко запретил белорусам ввозить, использовать и производить гражданские беспилотники
19:25
Канада
В Канаде рассказали, на основе чего обвинили Индию в убийстве сикхского активиста
19:19
США предоставили $2 млрд кредита на модернизацию армии Польши
19:12
Верховная Рада
Нардепы нескольких партий имитируют присутствие на заседаниях Рады, - движение "ЧЕСНО"
19:07
OPINION
на фото: Елена Белозерская
Как за границей воспринимают российско-украинскую войну
18:57
Как найти и обезвредить мину: британские саперы провели тренинг для украинских военных
18:40
Коломойский в суде заявил, что его судят как иностранца
18:31
Эксклюзив
Артиллерия РФ на Запорожье стреляет в 20 раз больше, чем ВСУ, - военкор Еспресо
18:30
Эксклюзив
"Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в Армении": местный политик прокомментировал события в Ереване
18:25
Оккупанты обстреляли Вовчанск на Харьковщине: ранены два человека
18:11
На Одесчине курсантов Военно-морского лицея госпитализировали с отравлением
18:03
Обновлено
Суд по делу Коломойского: олигарху не изменили меру пресечения
17:56
ЗАЭС
Украина во время блэкаутов возила дизель на оккупированную ЗАЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию, — Галущенко
17:42
Если хотя бы одна единица зимней формы не будет качественной, будут возвращать всю партию, - Яровая
17:38
Комиссия ООН по Украине: РФ пытала до смерти украинцев, а некоторые семьи были вынуждены слушать, как оккупанты насиловали женщин
17:25
Экс-руководителя военкомата в Днепре подозревают в обогащении более чем на 8,8 млн грн
17:21
Венгрия будет блокировать членство Украины в НАТО из-за "проблем" с венгерскими школами, - Орбан
17:12
В Клищиевке взяли в плен экс-мэра русского города
17:07
В Украине приговорили к пожизненному заключению коллаборанта, наводившего ракеты РФ на Запорожье
17:05
Обновлено
От авиаудара РФ по Бериславу погибли три человека, одна женщина ранена
16:54
Норвегия выделит $25,1 млн Украинскому Красному Кресту
16:47
Украинская авиакомпания SkyUp будет работать на рынке США
16:41
В непризнанном Приднестровье после атаки РФ на Украину обнаружили обломки ракеты
16:32
Глава МИД Финляндии: без Путина Россия останется такой же, или даже хуже
16:29
"Доступные кредиты 5-7-9%": украинский бизнес получил 70 млрд грн с начала 2023 года
16:16
Заменяют генераторы: сбор на аккумуляторные станции
16:15
Расследование по Коломойскому: в ЦПК заявили о признаках срежиссированного характера дела от СБУ
15:59
В Украине отремонтируют 19 пунктов пропуска через государственную границу
15:48
Обновлено
Удар по Севастополю: в ССО заявили о ликвидации командующего Черноморским флотом РФ и 33 офицеров
15:40
Обзор
Abrams уже в Украине: как американские танки повлияют на боевые действия, их преимущества и технические характеристики
15:28
Чернышев: Украина впервые планирует пройти зиму, пользуясь газом собственной добычи
15:18
Эксклюзив
В ВСУ рассказали о тактике боев за Бахмут
15:08
"Вы не забыты": В ВРУ предлагают создать флаг памяти для украинских воинов
15:03
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:54
LEGO
Lego прекратил изготовление кирпичиков из переработанных бутылок вместо пластика на нефтяной основе. Причина
14:45
Правительство привлекло более 21 млрд грн грантовых средств от Японии: финансирование каких проектов предусмотрено
14:44
Обновлено
Зеленский подтвердил, что американские танки Abrams прибыли в Украину
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV