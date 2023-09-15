Победные новости 569 дня войны: освобождение Андреевки и атака украинских дронов по российскому ракетному кораблю

ВСУ освободили Андреевку

3-я отдельная штурмовая бригада подтвердила освобождение Андреевки и заявила, что "72 омсбр РФ – разбита полностью!".

По их словам, за двое суток украинские военные ликвидировали начальника бригадной разведки врага, трех комбатов и почти всю пехоту 72 бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.

"По состоянию на данный момент бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. Следовательно, о конкретных цифрах 200х, 300х противника и других самых интересных деталях операции - впоследствии", - добавили в сообщении.

Шуфричу объявили подозрение в госизмене

15 сентября правоохранители провели обыски у народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, народный депутат Украины выполнял задачи одного из бывших заместителей секретарей СНБО, который в 2014 году выехал в Москву и был завербован ФСБ РФ. Подозреваемый систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы государства-агрессора, проводя подрывную деятельность против Украины. Он распространял информацию, направленную на выражение осуждения, умаление авторитета и дискредитацию институтов украинской власти. Также он дискредитировал деятельность руководителей разведывательных и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства Шуфрича была изъята советская символика.

СБУ объявила новое подозрение Коломойскому за незаконное завладение 5,8 млрд грн

Бывшему конечному бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому сообщили об уже третьем подозрении по поводу незаконного завладения 5,8 млрд грн.

Об этом сообщает Служба безопасности.

Отмечается, что в период с 2013 по 2014 год Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого он создал группировку, состоящую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.

В течение года члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал. По версии следствия, такая "схема" позволила ему получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол.

"Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", - говорится в сообщении.

В сутки более 170 россиян хотят сдаться в плен

Количество обращений в программу "Хочу жить" увеличилось вдвое, ныне в сутки более 170 российских военных хотят сдаться в плен.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Каждый день мы фиксируем прибытие десятков россиян в украинский плен. Среди них и попавшие в плен в результате боевых действий и те, кто кажется добровольно", - отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Разведчик напомнил, что увеличение обменного фонда способствует освобождению украинских пленных военных.

По данным Юсова, государственная программа для сдачи в плен "Хочу жить" получает гораздо больше обращений, чем раньше. Если раньше за день поступало 70-100 заявок, то теперь эта цифра выросла в полтора-два раза и составляет 170 и более.

"1000 заявок сейчас находятся в процессе реализации и более 200 – это успешные кейсы вывода за линию фронта военнослужащих РФ. Это только по программе "Хочу жить", – добавил Юсов.

Дело Януковича и Азарова передали в суд

Правоохранители завершили досудебное расследование и передали дело в суд в отношении экс-президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова. Их подозревают в госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В 2010 году Янукович получил указание от руководства РФ продлить срок пребывания Черноморского флота России на территории АР Крым и Севастополя. Согласно базовым Соглашениям 1997 года между Украиной и РФ этот срок истекал в 2017 году.

По данным ГБР, ранее Украина подтвердила намерения не пролонгировать действие этих соглашений и подготовила двусторонний Меморандум по выводу флота РФ. Россия же проигнорировала официальное обращение. Из-за энергетического шантажа россияне решили заставить тогдашнее украинское руководство продлить срок пребывания ЧФ в Крыму. Это в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

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В Киеве демонтировали элементы советского обелиска "Город-герой Киев"

В Киеве демонтировали элементы советского обелиска "Город-герой Киев" на Галицкой площади: он входит в предварительный перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на замглавы КГГА Анну Старостенко.

Демонтажом занимается Департамент территориального контроля города Киева.

В Департаменте рассказали, что во время выполнения работ с обелиска "Город-герой Киев" убрали звезды на боковых сторонах и аннотационную доску на русском языке. Кроме того, сменили надпись "1941" на "1939", указав корректную дату начала Второй мировой войны.

"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!", - подчеркнула Старостенко.

Украинский дрон Sea Baby ударил по российскому ракетному кораблю "Самум"

В четверг, 14 сентября, украинский экспериментальный дрон Sea Baby подвел российский ракетный корабль "Самум".

Об этом сообщили со ссылкой на собственные источники в СБУ издания " Цензор.НЕТ ", "24 канал" и " РБК-Украина ".

По информации источников, экспериментальный дрон СБУ Sea Baby атаковал российский ракетный корабль "Самум" вблизи Севастопольской бухты. Он попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход.

Сейчас российские оккупанты отбуксировали "Самум" на ремонт. На тот момент российское судно было налонено, а также имело крен на правый борт.

Экспериментальный морской дрон Sea Baby работает даже в шторм. Его сложно обнаружить за высокими волнами. В частности, во время операции высота волн достигала 1,5-2 метров.

Бельгия примет участие в обучении украинских пилотов на F-16

Шесть украинских инструкторов и четыре планировщика миссий пройдут подготовку на самолетах F-16 в Бельгии, чтобы впоследствии проводить обучение украинских пилотов.

Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, передает Le Soir.

По ее словам, в ближайшие недели министерство обороны развернет группу из трех солдат в учебном центре для украинских пилотов F-16 в Дании, предоставившую свою авиабазу Скридструп, расположенную на юге страны.

В сентябре ВСУ уничтожили 442 вражеские установки ствольной артиллерии и выходят на паритет в этом оружии

В сентябре, за 2 недели ВСУ уничтожили 442 артиллерийских ствольных установки врага. Военные выходят на паритет именно со ствольной артиллерией.

Об этом сообщил пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телеканала "Эспрессо".

"Благодаря артиллерии у нас есть значительные успехи. Мы выходим на паритет именно со ствольной артиллерией. Это очень значительное достижение", - отметил Калашников.

Военный добавил, что враг не перестает бить по позициям ВСУ из артиллерии, но благодаря продвижению наших войск, особенно в Андреевке, где господствуют высоты, украинская армия сможет полностью контролировать огнем значительную часть трассы 0513.