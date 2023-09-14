Победные новости 568 дня войны: СБУ нанесла удар по ПВО оккупантов возле Евпатории, а наши пилоты уже опробовали шведские истребители

СБУ по ВМС ударили по комплексу ПВО "Триумф" оккупантов, стоимость которой 1,2 миллиарда долларов

Утром 14 сентября в временно оккупированной Евпатории в Крыму местные жители слышали мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что СБУ совместно с ВМС провели уникальную спецоперацию и ударили по российскому комплексу ПВО "Триумф".

Об этом сообщают Украинская правда, Общественное, LIGA.net и OBOZREVATEL со ссылкой на источники в спецслужбах.

Отмечается, что российский комплекс ПВО "Триумф", подведенный СБУ и ВМС, стоит 1,2 миллиарда долларов.

"Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса – радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф", - говорится в сообщении.

В то же время прессслужба Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердила поражение места расположения вражеских ракетных комплексов возле временно оккупированной Евпатории.

Украина вернула 11 детей из временно оккупированной Херсонщины

На 14 сентября с начала этого года 112 детей вернули с временно захваченной россиянами территории Херсонщины.

Об этом информирует Херсонская ОВА .

"Их удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию по временно оккупированному левобережью Херсонской области", - говорится в заявлении.

Из 11 детей только двое лишены родительской опеки. У остальных девяти есть родители. Самая маленькая из них – девочка трех лет.

Сообщается, что возвращению предшествовала напряженная работа организации Save Ukraine, Офиса Уполномоченного по правам человека, Минреинтеграции, БО "Украинская сеть за права ребенка", органов опеки и попечительства, служб по делам детей.

Игры Непокоренных 2023: за 4 дня соревнований украинцы завоевали 25 медалей

По итогам четырех дней соревнований Игр Непокоренных 2023 года в Дюссельдорфе, Национальная сборная Украины завоевала 7 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.

"Золотые медали Непокоренные завоевали в таких видах спорта, как толкание ядра, гребли на тренажерах на четыре и одну минуту, плавание 100 м вольным стилем и 50 м на спине. Серебряные - за метание диска, прыжки в длину, паверлифтинг, гребли на тренажерах четыре и одну минуту среди женщин, плавание.Бронзовые - за результаты в легкой атлетике (бег на 100 м), метании диска, плавании (50 м брассом, 50 м свободным стилем, 50 м на спине)", - говорится в сообщении.

В итоге, за четвертый день соревнований украинская сборная получила 8 медалей: две золотые и по три серебряные и бронзовые медали.

Украинские пилоты опробовали шведские истребители JAS Gripen

Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на письменное сообщение министра обороны страны Пола Юнсона.

"Ознакомительный тренинг завершен, и, согласно отчету, который я получил от вооруженных сил, обучение прошло хорошо", - рассказал глава министерства.

Сообщается, что ознакомительная подготовка предусматривает тестовые полеты на самолетах и тренажерах, а также обучение для наземного персонала.

"Как мы уже говорили ранее, мы не исключаем отправку "гриппеней" Украине. Опыт обучения теперь должен лечь в основу текущей работы по выяснению условий для этого", - добавил Юнсон.

В авиапарке истребителей Gripen Швеции находится около сотни машин.

США ввели новые масштабные санкции против России

Об этом сообщает Минфин США.

Под ограничения попали фабрики, олигархи, банки и суда.

Под американские санкции попали следующие лица:

Искандарь Махмудов;

Андрей Бокарев;

Игорь Алтушкин.

Отмечается, что под ограничения попали 24 физических лица, среди них граждане Грузии и Польши.

Предприятия:

"АвтоВАЗ";

"Москвич";

"Трансмашхолдинг";

"Росавтодор";

НПО "Сатурн";

"Синко-Банк";

"Российская медная компания";

"Объединенная металлургическая компания";

"Соллерс".

Минфин США уточняет, что кроме российских компаний под санкции попали юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР. В общей сложности под американские рестрикции попали почти 150 юридических лиц.

Также США ввели санкции против двух плавучих танкеров-хранилищ с флагом Панамы.

Авиация Украины нанесла 10 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 зенитно-ракетным комплексам, 5 артиллерийским средствам и 1 складу боеприпасов противника.