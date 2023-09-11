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Обзор

Победные новости 565-го дня войны: все больше россиян хотят сдаться в плен ВСУ, а Украина снова контролирует "вышки Бойко"

11 сентября, 2023 понедельник
19:00
Победа Украины

В ГУР показали спецоперацию на "вышках Бойко", которые вернули под контроль Украины, а ВСУ освободили часть поселка Опытное

ВСУ освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки

В понедельник, 11 сентября, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение части поселка Опытное вблизи Авдеевки Донецкой области. За неделю ВСУ деоккупировали еще 2 кв. км на Бахмутском направлении и 1,5 кв. км к югу.

Об этом она заявила при включении из Military Media Center.

"Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта", - сказала Маляр.

По словам замминистра, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области.

Украина завоевала 6 медалей в первый день Игр Непокоренных-2023

Сборная Украины получила 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые медали на Играх Непокоренных в первый день.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Дюссельдорфе (Германия) золото Украине принес Александр Маковей в толкании ядра в категории IF8. На счету легкоатлетов также два серебра – Владимир Гера стал вторым в толкании ядра (IF7), а Николай Зарицкий – в метании диска (IF1). Кроме того вице-чемпионом Игр непокоренных стал Максим Зубов в паверлифтинге (IP6).

В первый же соревновательный день бронзу для Украины выиграли Вадим Мазниченко в толкании ядра (IF6) и Владимир Товкис в метании диска (IF2).

Украина получит еще 40 БМП Marder немецкого производства

В понедельник, 11 сентября, компания Rheinmetall заявила, что Федеральное правительство Германии поручило ей поставить в Украину 40 боевых машин пехоты Marder.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Отмечается, что заказы ФРГ на сумму десятки миллионов евро были размещены еще в августе 2023 года.

"Rheinmetall продолжает работу над имеющимися транспортными средствами на полной скорости, чтобы эту новую партию Marder можно было доставить в соответствии с контрактом, начиная с 2023 года", - говорится в сообщении.

Благодаря этому заказу общее количество машин Marder, которые Rheinmetall поставит в Украину, увеличится до 80.

Число дезертиров РФ возросло на 70%

Российские военные все больше хотят перейти на сторону Украины после того, как пилот Максим Кузьминов бежал на вертолете Ми-8. Число дезертиров РФ возросло на 70%.

Об этом информирует представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода".

"Есть скачок по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи после успешной операции "Синица" с Ми-8 и пилотом. Скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, рассматривающих для себя подобный сценарий", - сказал разведчик.

Сообщается, что обращений на государственный проект "Хочу жить" от россиян и их родственников увеличилось на 70% за день.

Также Юсов подтвердил информацию о вознаграждении пилоту Максиму Кузьминову, однако точную сумму не назвал.

"Эта информация носит больше характер некой легенды и народной инициативы. Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет", - добавил представитель ГУР.

Украина вернула под контроль "вышки Бойко", которые были оккупированы с 2015 года

У берегов временно оккупированного Крыма в Черном море украинские защитники взяли под контроль буровые газо- и нефтедобывающие платформы "вышки Бойко", захваченные с 2015 года.

Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.

"Уникальную операцию по установлению контроля над "вышками Бойко" провели силы подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и "Сиваш", - говорится в заявлении.

В ходе операции украинские спецназовцы на скоростных катерах столкнулись с российским истребителем Су-30. После обмена огнем российский самолет был поврежден и вынужден был отклониться.

Сообщается, что в ходе спецоперации бойцам удалось захватить запас вертолетных боеприпасов - неуправляемые авиационные ракеты, а также радиолокационную станцию "Нева", отслеживающую движение судов в Черном море.

Авиация Украины нанесла 7 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражено 5 артиллерийских средств противника.

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