Победные новости 562-го дня войны: британская авиация будет следить за Черным морем, первые "леопарды" из Дании уже в Украине и чат-бот, отслеживающий частоты российской авиации

Авиация британской разведки будет следить за Черным морем

Великобритания будет использовать разведку, чтобы следить за деятельностью России в Черном море. В первую очередь речь идет о предотвращении атак на суда, которыми будет транспортироваться зерно. Об этом объявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает Голос Америки.

"Мы будем использовать нашу разведку и средства наблюдения, чтобы следить за российской деятельностью в Черном море и предупреждать Россию, если увидим признаки того, что они готовят нападения на гражданские суда или инфраструктуру в Черном море", - говорится в заявлении премьер-министра , размещенном на правительственном портале.

Он добавил, что в рамках этих операций по наблюдению авиация Королевских ВВС выполняет полеты над этим регионом, чтобы сдержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам, перевозящим зерно.

20 объектов в Украине внесли в список ЮНЕСКО с усиленной защитой

На внеочередном заседании Комитета второго протокола Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 20 объектов наследия Украины добавили в список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой.

В Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой, попали, в частности, Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские постройки, Киево-Печерская лавра, исторический центр Львова, дендропарк "Софиевка", черновицкий университет, астрономические обсерватории Киевского университета им. Шевченко и Одесского университета.

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В Украину прибыли первые "леопарды" из Дании

Первые 10 основанных боевых танков Leopard 1 из партии, которую Дания пообещала ВСУ, уже прибыли в Украину. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на вооруженные силы Дании.

"Первые 10 танков прибыли в Украину. И еще больше в пути", – говорится в заявлении.

Датские войска в Германии учат украинских бойцов пользоваться этими танками, отметили в ВС страны.

"Я не сомневаюсь, что это поможет им (украинцам, – ред.) выиграть оборонную битву, которую они сейчас ведут", – заявил командующий армией Арпе Нильсен.

В Бердянске взорвали избирательный участок с оккупантами

В ночь на 8 сентября в оккупированном Бердянске на территории Бердянского муниципального лицея, где оккупанты расположили один из участков для проведения своих фейковых выборов, раздались два мощных взрыва, сообщает "Информационное сопротивление".

Первый взрыв прогремел примерно в 23:20, второй – ровно в полночь. Известно, что среди захватчиков, охранявших участок ночью, есть потери. Таким образом, бердянские партизаны "отпраздновали" начало так называемых выборов в захваченном городе.

"Предупреждаем, это только начало. Бердянцы, помните: участие в псевдовыборах - это не только незаконно, но и опасно", - передало Движение сопротивления Бердянска.

Киевский студент создал чат-бот, мониторящий частоты российской авиации

Студент Киевского политехнического института Артем Левкивский разработал и запустил телеграм-бот под названием "Украинский Енот" (@ukrainian_raccoon_bot), мониторящий боевые частоты российской стратегической авиации, сообщает LIGA.Tech.

"Украинский енот" имеет несколько функций, которые помогут отслеживать активность российской армии:

Мониторинг боевых частот российской стратегической авиации и частот черноморского флота.

Определение вероятной причины воздушной тревоги.

Нахождение ближайшего к пользоватею укрытия (пока доступно только для Киева).

Мониторинг радиационного фона и потерь врага.

При этом в чат-боте даже предусмотрены сообщения о громе, чтобы избежать путаницы со звуками взрывов.

По словам разработчика, название бота "Украинский Енот" происходит от херсонского енота, похищенного россиянами.







