Победные новости 560 дня войны: ССО уничтожили склад управляемых ракет возле Бахмута, украинцы смогут зарабатывать на разоблачении коррупционеров

ЕС подписали 8 контрактов о совместных закупках оружия для Украины

Европейское оборонное агентство подписало 8 рамочных контрактов с промышленностью на совместную закупку 155 мм боеприпасов для Украины, сообщает сайт EDA.

"Мы делаем еще один шаг вперед в нашей инициативе по трем направляющим боеприпасам. Теперь страны-члены могут передавать заказы в рамках восьми рамочных контрактов. Время имеет важное значение. Путин не демонстрирует никаких признаков прекращения своей агрессии против украинского народа. Поэтому наша военная поддержка обороны Украина должна продолжаться", – сказал высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Согласно сообщению, совместные закупки являются лучшим вариантом для достижения сокращения расходов путем экономии масштаба и оперативной совместимости, позволяя государствам-членам закупать боеприпасы в соответствии с их национальными потребностями или в поддержку Украины

ССО подстрелили вражеский склад с ракетами "Вихрь"

Силы специальных операций ВСУ подстрелили вражеский состав боеприпасов на Бахмутском направлении. На складе хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь", которые оккупанты запускают с вертолетов Ка-50 и Ка-52, сообщили в ССО.

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"В ходе ведения аэроразведки, операторами ССО обнаружено скопление техники и боеприпасов. После идентификации и визуального наблюдения целей координаты оперативно переданы собратьям из артиллерии. В результате скоординированных действий, артиллерийскими средствами Сил обороны нанесено поражение по определенным целям".

НАПК запустило портал обличителей коррупции

Национальное агентство по предотвращению коррупции с 6 сентября 2023 года запускает Единый портал сообщений обличителей (далее – Портал), на котором граждане могут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.

Сообщать о случаях коррупции можно как анонимно, так и с указанием своих данных. Однако если человек сообщил анонимно, он не сможет получить статус обличителя, а значит получить вознаграждение. Размер вознаграждения составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного уголовного правонарушения или от нанесенного государству ущерба. Однако вознаграждение не может быть больше 3000 минимальных заработных плат, установленных на время совершения такого правонарушения. Вознаграждение выплачивается по результатам судебного разбирательства после вынесения судом обвинительного приговора, вступившего в законную силу на средства Госбюджета органами государственного казначейства.

ВСУ выбивают врага из Клещиевки

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил , что в Клещиевке продолжаются городские бои, враг отходит с потерями.

"На южном фланге близ Бахмута противник терпит потери в живой силе и технике. Враг с боями продолжает отходить. Наши защитники имеют успех на Клещиевском направлении, освобождая метр за метром нашу землю от оккупантов. Продолжаем закрепляться на освобожденных рубежах", - заявил Евлаш.

По его словам, враг обороняется, но с боями уходит из Клищиевки на заранее подготовленные позиции.

"Мы успешно наносим противнику поражение. Уничтожаем его технику и личный состав. Враг в панике ищет выходы из этой ситуации", – говорит Евлаш.