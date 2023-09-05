Победные новости 559-го дня войны: успехи ВСУ на Бахмутском направлении и невероятный результат украинского агроэкспорта в августе

Украина нарастила агроэкспорт даже без зернового коридора

В августе 2023 года Украине удалось экспортировать 4,3 млн т продукции АПК, что на 16% больше аналогичного показателя предыдущего месяца. "Такие объемы экспорта в августе 2023 года – невероятный результат", – говорят в Украинском клубе агробизнеса.

В УКАБ добавляют, что обязательно следует учесть, что не вся продукция успела физически пересечь границу, поскольку значительное количество транспорта еще стоит в очередях на выезд, и в августе эта тенденция стала более ощутимой.

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"Несмотря на все препятствия (обстрелы Россией речной инфраструктуры Дуная, падение уровня воды в Дунае, запрет на экспорт ряда ключевых позиций украинского экспорта в соседние страны и т.п.), а также отсутствие морского экспорта, украинские аграрии и трейдеры продолжают обеспечивать мир необходимым продовольствием, - говорят в УКАБ. – Наиболее результативным каналом остаются речные порты Дуная, благодаря которым было экспортировано 64% ​​объемов экспорта в августе".

ВСУ могут получить снаряды с обедненным ураном от США

На следующей неделе США объявят о новом пакете военной помощи для Украины. По данным Reuters, в этот пакет будут входить снаряды с обедненным ураном, которых ранее США не поставляли Украина. Однако такие снаряды уже поступали в Украину от Великобритании.

По данным издания, снаряды с обедненным ураном могут быть очень эффективны против российских танков, а применять их можно будет в танках Abrams.

ВСУ продвигаются в районе Клищиевки

Силы обороны преуспевают на Клищиевском направлении. Там украинские воины продвигаются вперед и выбивают оккупантов с нашей земли. Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВС Украины Илья Евлаш в эфире марафона "Единые новости".

По словам Ильи Евлаша, на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые и динамичные боевые действия, во время которых украинские защитники наносят достаточно существенные потери врагу.

"За минувшие сутки противник совершил почти 600 обстрелов, дважды наносил удары по позициям наших защитников с помощью авиации. Всего произошло 12 боестолкновений. Наши защитники уничтожили 260 оккупантов и значительное количество вражеской техники, в частности: два танка, одну боевую бронированную миномет "Тюльпан" калибра 240 мм, одну 203-мм САУ "Пион", три артустановки "Мста-Б", одну РСЗО БМ-21 "Град", две "Акации", два "Гиацинта", две пушки "Д-20 и четыре "Д-30". Также уничтожили один пункт управления БПЛА, два склада с боеприпасами, одну РЛС "Рысь", три БПЛА типа Zala, один "Орлан-10" и один автомобиль, - рассказал Илья Евлаш.

В Украину поступила первая партия "свеженьких" снарядов для Gepard

5 сентября министерство обороны Германии сообщило, что Вооруженные Силы Украины получили боеприпасы немецкого производства для зенитных установок Gepard.

"Строительство производственной линии для изготовления боеприпасов было успешно закончено в амбициозные сроки, поэтому первое пятизначное количество патронов было поставлено в Украину", – говорится в сообщении.

По данным Defence Exprese, это событие действительно важно для нашей противовоздушной обороны, так как позволит частично закрыть вопросы достаточно дефицитных боеприпасов к ВСУ Gepard, которые очень эффективны в частности против дронов-камикадзе типа Shahed.

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Mercedes-Benz передал ВСУ сотню грузовых внедорожников

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz Special Trucks поставил Министерству обороны Украины более 100 грузовиков Zetros повышенной проходимости. Об этом сообщает сайт компании Daimler Truck, являющейся материнской компанией Mercedes-Benz.

Как говорится в пресс-релизе компании, грузовики мощностью до 476 лошадиных сил нужны украинской армии для военной поддержки и логистических задач. Компания также отметила, что Mercedes-Benz Special Trucks предоставляет Министерству обороны Украины широкий спектр услуг, связанных с этими автомобилями.

Уточняют, что еще до получения Zetros водители прошли обучающие курсы и выезжали на задачи на новых бескапотных автомобилях.

Денежные средства на закупку автомобилей поступили в рамках поддержки правительства Германии, которую совместно курируют и реализуют министерства иностранных дел и обороны страны.