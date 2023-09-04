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Обзор

Победные новости 558-го дня войны: дроны с искусственным интеллектом на вооружении ВСУ и успехи Сил обороны на Таврическом направлении

Зиновия Воронович
4 сентября, 2023 понедельник
20:00
Победа Украины

Минобороны допустило к эксплуатации дроны с искусственным интеллектом SAKER SCOUT, а на Таврическом направлении оккупанты за сутки потеряли почти 250 человек

Российский вертолет Ка-52 упал в Азовское море

Российский ударный вертолет Ка-52 ("Аллигатор") упал в Азовское море, инцидент произошел еще 1 сентября, однако известно об этом стало только сегодня.

Российский телеграм-канал BAZA, ссылаясь на собственные источники в спасательных службах, сообщает, что вертолет упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря, примерно в 1,5 км от береговой линии. По предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия – в районе был сильный туман. Экипаж вертолета удалось спасти.

ВСУ смогут применять дроны с искусственным интеллектом

ВСУ начнут применять дроны с искусственным интеллектом SAKER SCOUT. Такой дрон самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага, что исключает человеческий фактор. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дрон может летать на расстояние до 10 км даже в ночное время благодаря оснащению инфракрасной оптикой.

"Система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной) немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски человеческой ошибки, поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы", – рассказали в Минобороны.

Фото: пресс-служба Минобороны


В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.

Особенность дронов с искусственным интеллектом в том, что они смогут выполнить поставленную задачу, даже если из-за средств радиоэлектронной борьбы они потеряют связь с оператором.

Украине удалось возобновить экспорт электричества

4 сентября Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию благодаря уменьшению внутреннего спроса из-за снижения температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Следовательно, на понедельник, 4 сентября, Украина в разное время импортировала и экспортировала электричество. Импортировала электричество из Словакии и Молдовы. В то же время, с 11:00 до 13:00 осуществляется экспорт в Словакию общим объемом 400 МВт·час.

Армия дронов за неделю уничтожила более 80 танков и БТР

Операторы Армии дронов поразили 189 единиц техники россиян на миллионы долларов, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"За последние 7 дней благодаря профессионализму наших воинов у оккупантов – минус 37 танков, 44 бронированных машин, 30 опорных пунктов", – сообщил он и добавил, что ведомство работает над тем, чтобы армия дронов росла.

трофеї армії дронів за тиждень

Фото: Минцифры


На Таврическом направлении оккупанты за сутки потеряли почти 250 человек

Враг продолжает нести потери на Таврическом направлении. Об этом сообщил генерал Александр Тарнавский.

"В течение прошлых суток враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 688 обстрелов, нанес 19 авиаударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 249 человек (безвозвратные – 7) – 3)", – сообщил командующий Тарнавский.

На этом направлении за сутки Силы обороны уничтожили 20 единиц военной техники противника. Среди уничтожен один танк, два ББМ, пять артиллерийских систем и минометов, один ПТРК, один БпЛА, 10 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники. Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

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