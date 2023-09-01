Победные новости 555 дня войны: работа ГУР в РФ, ракеты AMRAAM для ВСУ и ночная атака дронов на Россию

Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM

Соединенные Штаты заключили контракт на сумму 192 миллиона долларов с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку ракет AMRAAM в рамках бюджета помощи Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Компания Raytheon Missiles and Defense из города Тусон, штат Аризона, заключила контракт на сумму 192 млн долларов о бессрочных поставках неопределенного количества ракет средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM). Этот контракт предусматривает закупку ракет из разных источников. Контракт рассчитан до 29 ноября 2024 года", - говорится в сообщении Пентагона.

ГУР работает на территории России

30 августа беспилотники, запущенные с территории России, атаковали авиабазу в Пскове. Во время этого нападения были уничтожены два транспортных самолета Ил-76, еще два получили значительные повреждения.

Об этом проекту издания The Drive The War Zone рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

"Мы работаем с территории России", - сказал Буданов, хотя не уточнил, была ли атака совершена военнослужащими ГУР или российскими партизанами. Также разведчик отказался рассказывать, какие дроны были использованы или сколько их было привлечено.

Ночная атака дронов на РФ

1 сентября россияне заявили, что беспилотники якобы атаковали российский Курчатов и летели на Москву. В Люберцах (Московская область) после атаки БПЛА произошел пожар на заводе, где производят электронику для ракет.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

По его словам, "хлопок" произошел в результате атаки БПЛА, но точное их количество не уточняется.

"Собянин (мэр Москвы, - ред.) соврал - ничего их ПВО не сбило. Есть пожар в Люберцах, на Томилинском электронном заводе. На нем россияне производят электронику для ракет", - рассказал представитель ГУР.

Украинскую железную дорогу модернизируют

Правительство в пятницу, 1 сентября, направило на модернизацию железной дороги сто миллионов евро: это остатки средств спецфонда госбюджета, поступивших в прошлом году от Европейского инвестиционного банка.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что на новую бюджетную программу по проектированию, восстановлению, строительству, модернизации, обустройству, ремонту объектов строительства, инженерно-транспортной железнодорожной инфраструктуре, а также приобретению основных средств для развития железнодорожных грузовых перевозок направят 100 тысяч евро остатков специального фонда государственного бюджета. Они поступили от Европейского инвестиционного банка в рамках инвестиционного проекта "Проект модернизации украинской железной дороги (модернизация инфраструктуры ПАО "Укрзализныци")" в 2022 году.

Свитолина победила россиянку Павлюченкову и вышла в третий круг US Open

В четверг, 31 августа, украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову во втором круге US Open.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Свитолина – Павлюченкова закончился в пользу украинки. Россиянка выиграла первый сет 7:5, однако уже во втором и третьем Элина была сильнее – 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 48 минут. Элина Свитолина 9 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 4/15 брейк-пойнт.

Для теннисисток это была шестая очная встреча, счет – 3:3. Последний матч между ними состоялся в 2020 году в Риме, тогда победу одержала Павлюченкова.

В рейтинге WTA Элина Свитолина занимает 26 место. Анастасия Павлюченкова – 98.

В следующем круге US Open Свитолина сыграет с победительницей матча Джессика Пегула – Патриция Мария Тиг.

За год IT ARMY of Ukraine атаковала 153 российских предприятия

Об этом IT ARMY of Ukraine сообщила в телеграме.

Среди 153 атакованных организаций:

33 – онлайн-магазины и магазины розничной торговли;

16 – медиа и онлайн ТВ;

41 – объекты инфраструктуры и логистики;

42 – финансовые учреждения и страховые компании;

21 – государственные и политические службы.

Авиация Украины нанесла 6 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад боеприпасов и 1 радиолокационную станцию противника.