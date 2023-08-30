Победные новости 553-го дня войны: "хлопок" на аэродроме Пскова и горячий привет от СБУ оккупантам на Запорожье

Россию массово атаковали беспилотники

Об этом сообщали российские телеграм-каналы и террористическое минобороны.

В ночь с 29 на 30 августа российское ПВО якобы сработало во временно оккупированном Севастополе, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях.

Атаки дронов произошли преимущественно между 01:00 и 03:30.

Севастополь якобы атаковали с Черного моря.

"Хлопок" в аэропорту Пскова

Вечером вторника, 29 августа, в российском Пскове прогремели взрывы в районе аэродрома: минобороны РФ умолчало об атаке БПЛА, в то время как в ГУР подтвердили уничтожение по меньшей мере четырех самолетов Ил-76.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил уничтожение минимум четырех самолетов Ил-76 (военно-транспортный самолет, - ред.) в комментарии Бабелю . По его словам, еще устанавливают точное количество поврежденных и уничтоженных самолетов.

"Есть точные данные об уничтожении четырех Ил-76 и нескольких единицах повреждений. Сейчас информация выясняется", - заявил он.

Российское министерство обороны в сообщениях за ночь и утро 30 августа заявляло о якобы прекращении попытки Украины совершить атаку беспилотниками по Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской, Московской областях, а также "по объектам на территории РФ". Однако об аэродроме в Пскове, на котором могли быть уничтожены по меньшей мере четыре военно-транспортных самолета Ил-76, минобороны умолчало.

В то же время телеграм-канал Shot насчитал 10-12 дронов во время вероятной атаки, которую якобы отражали средствами ПВО и стрелковым оружием. Кроме того, там загорелся пожар на площади 300 кв. м, горел резервуар с топливом. Его удалось потушить лишь через несколько часов. Рейсы с аэродрома отменили до четверга, 31 августа.

В Британии прошли подготовку уже более 20 тысяч военных из Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что перед учениями все украинские военнослужащие получили необходимое снаряжение и вещевое обеспечение. Украинским армейцам выдают все, что пригодится им как во время тренировок, так и на фронте.

"Это не только форма и обувь для лета и зимы, бронежилеты и шлемы, но и тактические очки, перчатки, аптечки, спальники и кариматы, а также удобные и прочные рюкзаки и сумки, чтобы все это перевозить", - добавляют в Генеральном штабе .

Украина на Burning Man

На одном из самых больших художественных событий года – фестивале Burning Man в США – украинцы представят уникальную скульптуру, которую сожгут первой.

Об этом сообщил основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

"В этом году в пустыне штата Невада на одном из крупнейших художественных событий года - Burning Man будет представлена украинская работа. Она будет о стране и о каждом из нас. Она обита досками так, как мы обиваем памятники, чтобы уберечь их от обстрелов. Но завтра эти доски сгорят, и во взаимодействии с огнем что-то родится. Что-то, что прошло сквозь огонь и стало сильнее, чем когда-либо до этого. Что-то очень похожее на Украину и каждого из нас", - написал он.

"Эта скульптура будет сожжена первой на Burning Man. Честно говоря, даже не помню, когда-то до этого были скульптуры, которые в огне рождались, а не исчезали... Я думаю, что завтра Украина прозвучит во всех уголках планеты не с войной, а с искусством", - добавил Дейнега.

СБУ передала привет дронами оккупантам на Запорожье

Служба безопасности Украины попала дронами по коллаборантам, которые собрались проводить на временно оккупированной части Запорожской области псевдовыборы. Есть раненые.

Об этом информируют военный журналист Андрей Цаплиенко , РБК-Украина и Украинская правда со ссылкой на источники в СБУ.

Вчера, 29 августа, украинские дроны отработали по "избирательному участку" города Каменка-Днепровская Запорожской области. В то время там проходил сбор "председателей участковых избирательных комиссий" всего района.

"На шабаш собралось более 30 предателей, охраняемых российскими военными, в частности, кадыровцами. Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов", - говорится в материале РБК-У.

Сообщается, что атака продолжалась несколько волн. В настоящее время город окружен российскими военными, активирующими РЭБ и ПВО.

Украина нанесла 10 авиаударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию РЭБ противника.