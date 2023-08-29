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Обзор

Победные новости 552 дня войны: на левом берегу Херсонщины снова развевается украинский флаг, а оккупанты отступают на Запорожском направлении

29 августа, 2023 вторник
19:07
Победа Украины

Флаг Украины взвился на левом берегу Херсонщины впервые за долгое время, а ВСУ успешно наступают на Мелитопольском, Запорожском направлениях и южнее Бахмута

Силы обороны успешно продолжают контрнаступление на Мелитопольском направлении

Силы обороны продолжают контрнаступление на Мелитопольском направлении, в частности, украинские защитники имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое на Запорожье и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также в этом направлении Вооруженные Силы Украины наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям россиян и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Кроме того, Силы обороны продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении к югу от города Бахмут. Там украинские военные тоже закрепляются на достигнутых рубежах.

Армия РФ отступает на фоне прорыва линии обороны в Запорожском направлении

Российские захватчики отступают на фоне прорыва украинскими войсками вражеской линии обороны в Запорожской области.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Когда сейчас идет непосредственное продвижение наших войск, у врага уже нет шансов закрепить ту надорванную оборону, поэтому через некоторое время она оказывается в статусе "прорывная". То есть продвижение наших войск очевидно в географии, оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают", - отметила спикер.

На временно оккупированных территориях российские коллаборанты жалуются на множество украинских символов

На временно оккупированных территориях российские коллаборанты жалуются на множество украинских символов, которые распространяют местные жители.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Российские муртады жалуются на большое количество желто-голубой символики в украинских населенных пунктах", - говорится в заявлении.

Рашисты, захватившие украинские земли, несмотря ни на что не получили доверия местного населения. Поэтому на временно оккупированной территории Украины видны атрибуты нашего флага как напоминание врагу о сопротивлении в войне.

Следовательно, коллаборанты используют так называемых волонтеров по псевдообщественным движениям, чтобы те под контролем российских военных убирали украинскую символику и рисовали триколор.

"Такая борьба с украинской символикой бесполезна, ведь к моменту освобождения населенных пунктов россияне останутся для местных врагами и показательные рейды не изменят ситуацию", - добавляют в Спротиве.

На левом берегу Днепра возле Антоновского моста развевался украинский флаг

Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета отметил, что вчера 28 августа ВСУ вывесили украинский флаг в районе дач на левом берегу возле Антоновского моста.

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Вчера 28 августа наши Вооруженные силы в районе дач на левом берегу возле Антоновского моста вывесили украинский флаг. Это символ того, что оккупантам не удастся удержаться на левобережье Херсона", - отметил депутат Херсонского областного совета.

Украина за время контрнаступления потеряла только 5 из 71 танка Leopard 2. Экипажи выжили

Еще около десяти – повреждены и подлежат ремонту.

Об этом пишет американский Forbes, данные которого совпадают с информацией OSINT-портала Oryx.

Два из уничтоженных – это Leopard 2A4 (Украина получила 50 машин), а три – Leopard 2A6 (партнеры передали 21 машину).

В Forbes отмечают, что каждый член экипажа пяти уничтоженных танков (т.е. 20 военных) сумел убежать, прежде чем танк сгорел или взорвался.

Общество
Херсонщина
Война с Россией
оккупированные территории
Бахмут
Контрнаступление ЗСУ
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